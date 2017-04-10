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إرسال ملفات التحقيق في قضية تفجير كنيسة مارجرجس بطنطا لنيابة أمن الدولة

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إرسال ملفات التحقيق في قضية تفجير كنيسة مارجرجس بطنطا لنيابة أمن الدولة إرسال ملفات التحقيق في قضية تفجير كنيسة مارجرجس بطنطا لنيابة أمن الدولة

مصراوي Masrawy

تفجير كنيسة مارجرجس بطنطا

الغربية – مروة شاهين: 

أرسل المستشار هشام عبد العال، المحامي العام لنيابات غرب طنطا الكلية بمحافظة الغربية، اليوم الاثنين، أوراق وملفات التحقيق فى وقائع تفجير كنيسة ماري جرجس بطنطا إلى نيابة أمن الدولة طوارىء بالقاهرة لفحصها واستكمال عمليات التحقيق فيها.

وكان المستشار نبيل صادق النائب العام، وجه وكلاء العموم بمحافظة الغربية بإرسال أوراق التحقيق في حادث تفجير كنيسة ماري جرجس بطنطا إلي نيابة أمن الدولة.

وأضافت مصادر نيابية أن ملفات وتقارير القضيتين تحوي ملفات تفريغ كاميرات المراقبة وتسجيلات وفيديوهات رصدها شهود عيان أثناء وقائع التفجير فضلا عن تقارير الطب الشرعي عن تحاليل الحمض النووي للمشتبه فيهم وللشهداء.

يذكر أن تفجير وقع أمس الحد بكنيسة مارجرجس جرج بطنطا أسفر عن استشهاد 28 مواطنًا وأكثر من 75 مصابًا.

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