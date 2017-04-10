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بالصور ... الداخلية تكشف تفاصيل مقتل 7 من عناصر داعش بأسيوط

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مصراوي Masrawy

مقتل 7 من عناصر داعش بأسيوط (1)مقتل 7 من عناصر داعش بأسيوط (1)

مقتل 7 من عناصر داعش بأسيوط (2)مقتل 7 من عناصر داعش بأسيوط (2)

مقتل 7 من عناصر داعش بأسيوط (3)مقتل 7 من عناصر داعش بأسيوط (3)

مقتل 7 من عناصر داعش بأسيوط (4)مقتل 7 من عناصر داعش بأسيوط (4)

مقتل 7 من عناصر داعش بأسيوط (5)مقتل 7 من عناصر داعش بأسيوط (5)

مقتل 7 من عناصر داعش بأسيوط (6)مقتل 7 من عناصر داعش بأسيوط (6)

مقتل 7 من عناصر داعش بأسيوط (7)مقتل 7 من عناصر داعش بأسيوط (7)

مقتل 7 من عناصر داعش بأسيوط (8)مقتل 7 من عناصر داعش بأسيوط (8)

مقتل 7 من عناصر داعش بأسيوط (9)مقتل 7 من عناصر داعش بأسيوط (9)

كتب - محمد الصاوي وعلاء عمران :

‏كشفت وزارة الداخلية، تفاصيل مقتل 7 من عناصر تنظيم داعش الإرهابي، وإحباط مخططهم بالظهير الصحراوى الشرقي بمحافظة أسيوط.

وقالت الوزارة - في بيان لها - إن معلومات وردت لقطاع الأمن الوطني أن مجموعة من هؤلاء العناصر ممن يعتنقون فكر تنظيم "داعش"، الهاربين من القضية رقم 385 / 2017 حصر أمن دولة عليا، والسابق ضبط عدد من المتهمين فيها، يتخذون إحدى المناطق الجبلية بأسيوط وكرا لاختبائهم، وتجهيز العبوات المتفجرة تمهيدا لارتكاب سلسلة من الأعمال الإرهابية .

ومداهمة الوكر بجبل عرب العوامر بمركز أبنوب، إلا أنه حال استشعار العناصر الإرهابية باقتراب القوات، أطلقوا الأعيرة النارية بكثافة، مما دفع القوات للتعامل معهم، مما أسفر عن مقتل سبعة عناصر، أمكن تحديد عدد ثلاثة منهم وهم: "حسن عبد العال صديق" ٣١ عاما، موظف بمديرية الصحة، وإسلام سعيد عبد السلام ٢٢ عاما، طالب بكلية الحقوق، ومصطفى السيد محمد.

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