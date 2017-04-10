خلال رفع الجلسة العامة.. رئيس "النواب" للأعضاء: مفيش إجازات

كتب- أحمد علي:

رفع الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان اليوم الاثنين، والتي تمت فيها الموافقة على تعديلات قانون الإجراءات الجنائية.

ويعقد البرلمان الجلسة القادمة غدًا، في الثانية عشر ظهرًا.

وطالب علي عبد العال، أعضاء المجلس بالحضور في الموعد المحدد، للاستماع لبيان رئيس الحكومة حول أسباب إعلان حالة الطوارئ على أن يعقبها اجتماع اللجنة العامة لمناقشة القرار.

وقال عبدالعال: "لمجلس لن يحصل على إجازة وسيظل مستمر فى العمل لحين إنجاز كافة القوانين التى تقوض الإرهاب"، مضيفًا: "موافقة البرلمان على تعديلات قانون الإجراءات الجنائية أول خطوة نح تحقيق العدالة الناجزة".

كما رفض الدكتور على عبدالعال مطالب بعض النواب بإعادة البث المباشر لجلسات البرلمان قائلًا: "الجلسة تذاع بعد إنتهائها بساعة".

وتابع عبدالعال للنواب- خلال الجلسة العامة- " لدي دراسة تؤكد أن البث المباشر يشتت انتباه النواب لأنهم يركزون مع الكاميرا".