أخبار عاجلة

بالفيديو || زوجة منفذ تفجير الكنيسة المرقسية تفجر مفاجآت في أول لقاء اعلامي لها -
عاجل.. كوريا الشمالية تطالب بإخلاء العاصمة فوراً وتستدعي جميع الصحفيين لحدث كبير وتحذيرات من نشوب حرب نووية -
المدير الفني لبايرن ميونخ: طرد مدافع فريقنا غيّر المباراة -
عاجل: المنيا ترفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المدن والقرى والأحياء والصحة ترفع حالة الطوارئ وسقوط ضحايا ومصابين ببني سويف -
فيديو| طولان: لم أتعرض للظلم في سموحة.. و«دويدار» صفقة ناجحة للأهلي -
مهند مجدي: «السوبر الإفريقي» إنجاز جديد يضاف إلى بطولات الأهلي -
حماصة: «كأس الكئوس» هدفنا بعد السوبر -
كامل زاهر: سوبر «اليد» استكمال لإنجازات ألعاب الصالات -
بالفيديو.. رقص جنوني لنجوم الأهلي في فرح مؤمن زكريا -
فيديو.. مختار نوح: الإرهاب لن ينتهي في وقت قريب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

خلال رفع الجلسة العامة.. رئيس "النواب" للأعضاء: مفيش إجازات

Google+ Print
خلال رفع الجلسة العامة.. رئيس "النواب" للأعضاء: مفيش إجازات خلال رفع الجلسة العامة.. رئيس "النواب" للأعضاء: مفيش إجازات

مصراوي Masrawy

الدكتور علي عبد العال

كتب- أحمد علي:

رفع الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان اليوم الاثنين، والتي تمت فيها الموافقة على تعديلات قانون الإجراءات الجنائية.

ويعقد البرلمان الجلسة القادمة غدًا، في الثانية عشر ظهرًا.

وطالب علي عبد العال، أعضاء المجلس بالحضور في الموعد المحدد، للاستماع لبيان رئيس حول أسباب إعلان حالة الطوارئ على أن يعقبها اجتماع اللجنة العامة لمناقشة القرار.

وقال عبدالعال: "لمجلس لن يحصل على إجازة وسيظل مستمر فى العمل لحين إنجاز كافة القوانين التى تقوض الإرهاب"، مضيفًا: "موافقة البرلمان على تعديلات قانون الإجراءات الجنائية أول خطوة نح تحقيق العدالة الناجزة".

كما رفض الدكتور على عبدالعال مطالب بعض النواب بإعادة البث المباشر لجلسات البرلمان قائلًا: "الجلسة تذاع بعد إنتهائها بساعة".

وتابع عبدالعال للنواب- خلال الجلسة العامة- " لدي دراسة تؤكد أن البث المباشر يشتت انتباه النواب لأنهم يركزون مع الكاميرا".

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
«دفاع البرلمان» تطالب الحكومة بتقديم تشريعات لإتمام «التأشيرة الإلكترونية»

«دفاع البرلمان» تطالب الحكومة بتقديم تشريعات لإتمام «التأشيرة الإلكترونية»

الحكومة : إيقاف العمل بالبطاقات التموينية غير الصحيحة وعلى المواطنين سرعة إجراء الآتي

الحكومة : إيقاف العمل بالبطاقات التموينية غير الصحيحة وعلى المواطنين سرعة إجراء الآتي

خبراء: نحتاج فورًا لـ«العدالة الناجزة».. والحكومة: معندناش مكان للمحاكمات

خبراء: نحتاج فورًا لـ«العدالة الناجزة».. والحكومة: معندناش مكان للمحاكمات

الحكومة: إيقاف صرف المقررات التموينية للبطاقات غير المُحدثة مطلع يوليو

الحكومة: إيقاف صرف المقررات التموينية للبطاقات غير المُحدثة مطلع يوليو