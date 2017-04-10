للعام الثالث.. ''فاب لاب'' تنظم أكبر مهرجان للابتكارات بمصر وسط أجواء كرنفالية

كنت- محمد قاسم:

تصوير- محمود أبو ديبة:

نظمت مؤسسة فاب لاب Fab Lab Egypt، بالتعاون مع السفارة الأمريكية في القاهرة، مهرجان "ميكر فير القاهرة 2017" هو أكبر حدث سنوي لكل الصناع في مصر والشرق الأوسط لعرض المنتجات والابتكارات والأبدعات.

وشهد المهرجان حضور كبير للصناع من مختلف الأعمار، وسط بهجة وأجواء كرنفالية عمت أرجاء القرية الذكية التي استضافت المهرجان.

وجمع ميكر فير كايرو -أحد أكبر الفعاليات للاختراعات- بين أفراد مختلفين في جميع المجلات، وطرح أكثر من ١٥٠ مشروع مختلف و٥٠ ورشة في مجالات مختلفة من أول فن الأوريجامي إلى الروبوتس والغواصات فضلًا عن محاضرات لعلماء ودكاترة ورؤساء شركات مؤثرين.

ويهدف "ميكر فير كايرو" إلى إفادة وتسلية تواصل وتنمية المجتمع الإبداعي عن طريق سلسلة من الورش المختلفة كألعاب الأوردينو ومشاركة الموسيقى وكيفية بناء المحركات.

وتقع مؤسسة "Fab Lab Egypt" في منطقة المعادي، وتقدم لأصحاب الأفكار الدعم التقني والفني والمادي من خلال ورش فنية مجهزة داخل المؤسسة مثل "طابعة 3 دي" والتي تطبع الأشكال ثلاثية الأبعاد بالبلاستيك، وآلة الشبشبية.