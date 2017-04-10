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4 دول تعزي "شكري" في ضحايا تفجيري الكنيستين

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4 دول تعزي "شكري" في ضحايا تفجيري الكنيستين 4 دول تعزي "شكري" في ضحايا تفجيري الكنيستين

مصراوي Masrawy

سامح شكري وزير الخارجية

القاهرة - (أ ش أ):

تلقى سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الإثنين، اتصالات هاتفية من وزراء خارجية كل من دولة الامارات العربية المتحدة، وقبرص، وإيران، وتركيا، بالإضافة الى اتصال هاتفي من الدكتور صائب عريقات كبير المفاوضين الفلسطينيين وأمين سر اللجنة التنفيذية بمنظمة التحرير الفلسطينية، وذلك لتقديم واجب العزاء والتضامن مع في مواجهة الحادثين الإرهابيين بكنيستي مار جرجس بطنطا والكنيسة المرقسية بالإسكندرية.

صرح بذلك المستشار أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، وأضاف أن شكري تلقى أيضا اتصالات هاتفية في ذات السياق من الدكتور ناصر جودة وزير خارجية الأردن السابق وعضو مجلس الأعيان الأردني.

وذكر المتحدث باسم الخارجية، أن المسئولين الذين قاموا بالاتصال بوزير الخارجية أعربوا عن إدانتهم الشديدة للحادثين الإرهابيين الغاشمين، وكامل تضامنهم مع مصر في تلك المحنة التي تمر بها، وتطلعهم للعمل المشترك من أجل مكافحة الإرهاب واجتثاثه من جذوره.

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