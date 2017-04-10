أخبار عاجلة

بالفيديو || زوجة منفذ تفجير الكنيسة المرقسية تفجر مفاجآت في أول لقاء اعلامي لها -
عاجل.. كوريا الشمالية تطالب بإخلاء العاصمة فوراً وتستدعي جميع الصحفيين لحدث كبير وتحذيرات من نشوب حرب نووية -
المدير الفني لبايرن ميونخ: طرد مدافع فريقنا غيّر المباراة -
عاجل: المنيا ترفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المدن والقرى والأحياء والصحة ترفع حالة الطوارئ وسقوط ضحايا ومصابين ببني سويف -
فيديو| طولان: لم أتعرض للظلم في سموحة.. و«دويدار» صفقة ناجحة للأهلي -
مهند مجدي: «السوبر الإفريقي» إنجاز جديد يضاف إلى بطولات الأهلي -
حماصة: «كأس الكئوس» هدفنا بعد السوبر -
كامل زاهر: سوبر «اليد» استكمال لإنجازات ألعاب الصالات -
بالفيديو.. رقص جنوني لنجوم الأهلي في فرح مؤمن زكريا -
فيديو.. مختار نوح: الإرهاب لن ينتهي في وقت قريب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

عبدالعال: الإرهاب لم يضرب مطاراتنا مثل دول أخرى.. ولا يوجد لدينا مشاكل

Google+ Print
عبدالعال: الإرهاب لم يضرب مطاراتنا مثل دول أخرى.. ولا يوجد لدينا مشاكل عبدالعال: الإرهاب لم يضرب مطاراتنا مثل دول أخرى.. ولا يوجد لدينا مشاكل

مصراوي Masrawy

الدكتور على عبد العال

كتب- أحمد علي:

أكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب- خلال الجلسة العامة للبرلمان، الاثنين- أن ضحية للإرهاب، وأن مصر تحارب الإرهارب عن العالم كله.

وقال عبد العال- إنه "لايوجد دولة في العالم لم يطالها الإرهاب"، مضيفًا: "هناك دولًا تم ضرب مطارتها ونحن فى مصر الحمد لله مطاراتنا آمنة".

وأوضح رئيس مجلس النواب، أن مصر لا يوجد بها مشاكل فى حقوق الإنسان "كما تدعي بعض الدول"، بحسب قوله.

وذكر رئيس مجلس النواب أن عدد شهداء رجال الشرطة الذين استشهدوا فى العمليات الإرهابية حتى الآن بلغ 900 شهيدًا، جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
تأخيرات في رحلات مصر للطيران بسبب سوء الأحوال الجوية

تأخيرات في رحلات مصر للطيران بسبب سوء الأحوال الجوية

أسعار العملات اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في مصر

ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في مصر

محافظ دمياط لـ"مصراوي": فرص عمل جديدة للشباب بالقطاع الخاص

محافظ دمياط لـ"مصراوي": فرص عمل جديدة للشباب بالقطاع الخاص