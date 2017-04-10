عبدالعال: الإرهاب لم يضرب مطاراتنا مثل دول أخرى.. ولا يوجد لدينا مشاكل

كتب- أحمد علي:

أكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب- خلال الجلسة العامة للبرلمان، الاثنين- أن مصر ضحية للإرهاب، وأن مصر تحارب الإرهارب عن العالم كله.

وقال عبد العال- إنه "لايوجد دولة في العالم لم يطالها الإرهاب"، مضيفًا: "هناك دولًا تم ضرب مطارتها ونحن فى مصر الحمد لله مطاراتنا آمنة".

وأوضح رئيس مجلس النواب، أن مصر لا يوجد بها مشاكل فى حقوق الإنسان "كما تدعي بعض الدول"، بحسب قوله.

وذكر رئيس مجلس النواب أن عدد شهداء رجال الشرطة الذين استشهدوا فى العمليات الإرهابية حتى الآن بلغ 900 شهيدًا، جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب.