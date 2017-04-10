فتاتان تنفذان هجومًا انتحاريًا في نيجيريا

أبوجا - (أ ش أ):

أعلنت السلطات النيجيرية، اليوم الإثنين، أن انتحاريتين اثنتين فجرتا نفسيهما قرب أسوار جامعة "مايدوجوري" الكائنة بشمال شرق البلاد.

ونقلت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية عن المتحدث باسم وكالة إدارة الطوارئ إبراهيم عبد القادر قوله إن الحادث لم يسفر عن وقوع أي خسائر بشرية سوى مقتل الانتحاريتين.

وأضافت الشبكة أن عناصر التأمين المحيطة بالجامعة لم تسمح للمهاجمتين بالدخول، لافتة إلى أن محاولة الهجوم وقعت في وقت مبكر من صباح اليوم.

يذكر أن هذا الهجوم هو الثاني على الجامعة منذ بداية العام، وذلك بعدما فجرت ثلاثة انتحاريات أنفسهم بالجامعة في يناير الماضي ما أسفر عن مقتل وإصابة 20 شخصًا.