«أسبوع الآلام» : عانى فيه المسيح وذاق المصريون ويلاتِه في طنطا والإسكندرية

سمر العشري

بشروق شمس يوم الأحد ينزل الأقباط حاملين الخوص بأيديهم متوجهين إلى كنائسهم، باعتباره رمزًا للسلام واحتفالًا ببداية ما يُسمى بـ«أسبوع الآلام»، في مناسبة كانوا ينتظرونها من العام للعام، قبل أن يسقط السعف من أيديهم وتُلطخ ملابس الكهنة والشماسين البيضاء بالدماء فجأةً.

في إبريل من كل عام يحتفل الأقباط بأسبوع الآلام نسبةً للمعاناة التي واجهها السيد المسيح على يد الرومان في تلك الفترة، رغم احتفالهم بذكرى دخوله أورشليم في يوم الأحد منه من خلال رفع الخوص، تيمنًا باستقبال اليهود له على تلك الشاكلة.

يقول الدكتور مينا بديع، في مقال منشور بصحيفة «الأهرام»، إن مراسم ذلك الأسبوع يبدأ بيوم السبت الذي فيه قام صديق سيدنا المسيح من قبره، ليكون اسم ذلك اليوم «سبت عازر» أو «سبت النور».

أما الأحد فيحتفل فيه الأقباط بذكرى دخول المسيح إلى أورشليم فيما يُسمى بـ«أحد الشعانين»، وهنا أشار «مينا» إلى أنه في تلك الفترة، دون تحديد يوم بعينه، حكم «بيلاطس»، والي «الجليل»، على «يسوع الناصري» بالموت صلبًا، بدعوى تضليل الناس.

وطبقًا لاحتفالات الأقباط يُسمى يوم الإثنين بـ«الفريك»، والثلاثاء بـ«الفول»، والأربعاء بـ«أيوب»، وصولًا إلى «خميس العهد» الذي تناول فيه المسيح عشاءه الأخير مع تلاميذه، وأخيرًا تأتي «الجمعة العظيمة» أو «جمعة الصلبوت» الذي نُفذ فيه الحكم على المسيح، حسب رواية «مينا».

أسبوع الآلام يحيي ذكراه الأقباط بين السعادة بالاحتفال بالخوص لدخول المسيح، والحزن على نهايته كذلك، وبانتهاء الأسبوع يفرغون من صوم 55 يومًا، يتناولون بعدها الطعام الدسم.

بعد واقعة الصلب انتهى أسبوع الآلام، في حين يُحيي الأقباط ذكراه سنويًا، لكن يبدو أن عملية إحيائه طغت على أرض الواقع، بدءًا من تفجير استهدف كنيسة مارجرجس بشارع النحاس بطنطا في محافظة الغربية، وذلك صبيحة احتفالهم بـ«أحد الشعانين» صباح أمس، وهي العملية التي أسفرت عن وفاة 27 شخصًا وإصابة 78 آخرين، حسب ما أعلن عنه الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان.

ازدادت جراح الأقباط في أسبوع الآلام بتفجير انتحاري آخر، استهدف الكنيسة المرقسية بمنطقة العطارين في محافظة الإسكندرية، لتعلن وزارة الصحة عن وفاة 16 شخصًا وإصابة 41 آخرين.

على الجانب الآخر، نشرت «أ.ف.ب» أن تنظيم «داعش» الإرهابي أعلن مسؤوليته عن التفجيرين، حسب ما نشرته وكالتهم المسماة بـ«أعماق»، ونقلًا عن مصدر أمني قال: «إن مفرزة أمنية تابعة للدولة الإسلامية نفذت هجومي الكنيستين في مدينتي طنطا والإسكندرية»، لتكون الآلام حاضرة بقوة في أسبوعها بأحد الشعانين.

المصدر:المصري لايت

شبكةعيونالإخبارية

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