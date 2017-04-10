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فيديو| عرابي بعد الفوز على طلائع الجيش: الحظ ابتسم لأسوان أخيرا

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فيديو| عرابي بعد الفوز على طلائع الجيش: الحظ ابتسم لأسوان أخيرا فيديو| عرابي بعد الفوز على طلائع الجيش: الحظ ابتسم لأسوان أخيرا

التحرير

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قال أسامة عرابي، المدير الفني لفريق أسوان، إنه سعيد بفوز فريقه على طلائع الجيش، مشيرا إلى أن التوفيق كان حليفه اليوم أخيرًا، بعد سوء الحظ الذي لازمه المباريات الأخيرة.

وأضاف «عرابي» خلال مداخلته الهاتفية، ببرنامج « النيل» الذي يعرض على قناة النيل للرياضة، أنه طالب لاعبيه بعدم تلقي هدف من الطلائع، ومحاولة التسجيل لاقتناص الثلاث نقاط، مؤكدا أن درجة الحرارة كانت مرتفعة للغاية في أسوان.

 وتغلب أسوان على طلائع الجيش بهدف نظيف أحرزه مصطفى البدري في الدقيقة 95 قبل نهاية المباراة، التي جمعت بينهما، اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة الـ24 من مسابقة الدوري الممتاز.

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بهذه النتيجة، يرتفع رصيد فريق أسوان لـ18 نقطة في المركز الخامس عشر، بينما يتجمد رصيد فريق طلائع الجيش عند 32 نقطة في المركز السابع. 

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التحرير

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