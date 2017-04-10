فيديو| صاحب هدف أسوان: «ممكن أموت نفسي عشان نفضل في الممتاز»

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال مصطفى البدري، صاحب هدف فوز أسوان القاتل، في شباك طلائع الجيش، أنه سعيد بهدفه الغالي، متمنيا بقاء ناديه في دوري الأضواء.

وتابع «البدري» خلال مداخلته الهاتفية، ببرنامج «ستاد النيل» الذي يعرض على قناة النيل للرياضة، «أنا ممكن أموت نفسي عشان أسوان يفضل في الدوري الممتاز»، مشيرا إلى أنه تعرض لعرقلة في لعبة الهدف، لكنه قاتل للحاق بالكرة وسددها في شباك الطلائع.

وتغلب أسوان علي طلائع الجيش بهدف نظيف أحرزه مصطفى البدري في الدقيقة 95 قبل نهاية المباراة، التي جمعت بينهما، اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة الـ24 من مسابقة الدوري الممتاز.

شاهد أيضا

بهذه النتيجة، يرتفع رصيد فريق أسوان لـ18 نقطة في المركز الخامس عشر، بينما يتجمد رصيد فريق طلائع الجيش عند 32 نقطة في المركز السابع.