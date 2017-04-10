مفاجأة.. أوامر عاجلة من مدير أمن الأسكندرية قبل التفجير بلحظات أحبطت كارثة

سمر العشري

أعلنت وزارة الداخلية في بيان لها أن مدير أمن الإسكندرية أمر بنقل البوابات الإلكترونية خارج نطاق الكنيسة المرقسية قبل التفجير بلحظات.

وجاء قرار اللواء مصطفى النمر مدير الامن بنقل البوابات الإلكترونية خارج أبواب الكنيسة، لضمان تفتيش الجميع قبل الدخول وأن تلك التعليمات التى تم تنفيذها كانت السبب في منع حدوث كارثة كبرى.

كانت مصر شهدت، أمس الأحد، تفجيرين إرهابيين استهدفا كنيستين في مدينتي الإسكندرية وطنطا يوم عيد أحد السعف القبطي، وأسفرا عن مقتل 45 وإصابة أكثر من 120 شخصا على الأقل.

وبدوره أعلن الرئيس عبد الفتاح السسيسي حالة الطوارئ في مصر لمدة ثلاثة شهور، بعد اتخاذ الإجراءات القانونية والدستورية، كما أعلن أيضا تشكيل مجلس أعلى لمكافحة الإرهاب، وإعطائه الصلاحيات اللازمة لمواجهة الإرهابيين والجهات التي تقف وراءهم، فضلا عن إصدار أمر بنزول قوات من الجيش لمعاونة الشرطة في تأمين المنشآت الحيوية في البلاد.

المصدر:صدي البلد

شبكةعيونالإخبارية

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