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الجنرال الأسمر.. يبدأ مهامه كمدير أمن الغربية بإنجاز عظيم.. فيديو وصور

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الجنرال الأسمر.. يبدأ مهامه كمدير أمن الغربية بإنجاز عظيم.. فيديو وصور الجنرال الأسمر.. يبدأ مهامه كمدير أمن الغربية بإنجاز عظيم.. فيديو وصور

أكد اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية الجديد، أن محارية الإرهاب ورفع الأداء الأمني تتصدر أولوياته، عقب تفجير حادث كنيسة طنطا، مشيرا إلى أنه تولى المسئولية بقرار من اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، عقب أحداث تفجير كنيسة مارجرجس.
 
وأضاف "حسونة" خلال جولته التفقدية لكنيسة مارجرجس وعدد من الأكمنة الثابتة والمتحركة: "احنا بنوعد أهالي محافظة الغربية أننا قادرين على تغيير الخطط الإستراتيجية ورفع كفاءة عمل المنظومة الأمنية سريعا خلال الأيام المقبلة".
 
ونوه بأنه تم ضبط عدد من المشتبه فى تورطهم بارتكاب حادث تفجير الكنيسة كي يتم تقديمهم للنيابة العامة وتحقيق العدالة والقصاص لدماء شهداء الأبرار مضيفا بقوله "نعزي أنفسنا وتحيا عزيزة دايما يارب".
 
وأشار إلى أنه أجري سلسله من الاجتماعات الدورية مع عدد من القيادات الأمنية بقطاعات الأمن العام والبحث الجنائي والامن الوطني لتكثيف جهود البحث حول تأمين الكنائس ورفع حالة الاستنفار والتأمين حياة المواطنين والأقباط خلال باقي أيام أسبوع الآلام.
 

 

مدير أمن الغربية: ضبط مشتبهين في تورطهم بتفجير كنيسة طنطا.. فيديو وصور

مدير أمن الغربية: ضبط مشتبهين في تورطهم بتفجير كنيسة طنطا.. فيديو وصور

مدير أمن الغربية: ضبط مشتبهين في تورطهم بتفجير كنيسة طنطا.. فيديو وصور

مدير أمن الغربية: ضبط مشتبهين في تورطهم بتفجير كنيسة طنطا.. فيديو وصور

 
المصدر:صدي البلد

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