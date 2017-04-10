الأنبا بولا ينفي وفاة مصابين جديدين في تفجير "كنيسة طنطا"

الغربية - مروة شاهين:

نفى الأنبا بولا أسقف طنطا وتوابعها، اليوم الاثنين، ما تردد عن وفاة مصابين جديديدين من بينهم رائد بالقوات مسلحة داخل مستشفى بالقاهرة، فى تفجير كنيسة مار جرجس، موضحًا أن مصابًا واحدًا فقط استشهد بأحد مستشفيات القاهرة صباح اليوم الإثنين.

وأكد أسقف طنطا، في تصريحات صحفية، أنه توجه لزيارة المصابين بمستشفى الفرنساوى بمدينة طنطا، وبعدها معهد ناصر، للاطمئنان على حالتهم الصحية، كما أشاد بالخدمة الطبية داخلى مستشفى الفرنساوى ومعهد ناصر.