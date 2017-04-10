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مساع أمريكية للتوصل لحل سلمي بين الحكومة والمعارضة في السودان

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مساع أمريكية للتوصل لحل سلمي بين الحكومة والمعارضة في السودان مساع أمريكية للتوصل لحل سلمي بين الحكومة والمعارضة في السودان

مصراوي Masrawy

مساع أمريكية للتوصل لحل سلمي بين والمعارضة

الخرطوم - (أ ش أ):

كشف الملحق العسكري للسفارة الأمريكية بالخرطوم جون بونج عن مساعي تقوم بها الولايات المتحدة، في إطار جهودها لتحقيق السلام والاستقرار في السودان، لإقناع جميع الممانعين في المعارضة السودانية للجلوس مع الحكومة والتوصل إلى حل سلمي.

وأوضح بونج - خلال لقائه، اليوم الإثنين، بوالي وسط دارفور الشرتاي جعفر عبدالحكم، بعاصمة الولاية مدينة زالنجي - أن زيارته لدارفور تهدف للوقوف على الأوضاع فيها، والتعرف على أولويات حكومات الولايات، مشيداً بالخطوات التي اتخذتها الحكومة في تحقيق الاستقرار في المنطقة.

من جانبه، أكد والي وسط دارفور تمكن حكومته من السيطرة على الحدود، بإنشائها نقاطاً جمركية لمراقبة كل المعابر مع تشاد وإفريقيا الوسطى، مما ساهم في الحد من ظاهرة تهريب السلاح والمخدرات.

وقال إن حكومته أصدرت عدة قوانين واتخذت إجراءات أمنية وسياسية، أحدثت تحولاً كبيراً في الأوضاع الأمنية للأفضل، مبرزا أن حركة السكان حاليًا في كل المحليات تسير بصورة طبيعية.

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مصراوي Masrawy

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