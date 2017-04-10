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روسيا وإيران تدينان الهجوم الصاروخي الأمريكي على سوريا

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روسيا وإيران تدينان الهجوم الصاروخي الأمريكي على سوريا روسيا وإيران تدينان الهجوم الصاروخي الأمريكي على سوريا

مصراوي Masrawy

روسيا وإيران تدينان الهجوم الصاروخي الأمريكي على س

موسكو (د ب أ):

أدانت روسيا وإيران، الحليفتان العسكريتان القريبتان من النظام السوري، اليوم الإثنين، الهجوم الصاروخي الأمريكي الأسبوع الماضي على قاعدة جوية سورية.

ونقلت وزارة الخارجية الروسية في بيان عن نتائج مكالمة هاتفية بين وزيري خارجية إيران وروسيا قولهما إن "مثل هذه الأعمال العدوانية ضد دولة مستقلة ذات سيادة تعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي".

ودعا وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ونظيره الإيراني محمد جواد ظريف، إلى إجراء تحقيق موضوعي في حادث الهجوم بأسلحة كيميائية ،وهوالأحدث الذي أدى إلى مقتل عشرات المدنيين في محافظة إدلب شمالي سورية.

وكانت الولايات المتحدة شنت الضربة الصاروخية على القاعدة الجوية السورية التي زعمت أنها مسؤولة عن إطلاق الغاز السام على السكان المدنيين. فيما ألقت روسيا والدولة السورية باللوم في الحادث على المتمردين.

وندد الرئيس الإيراني حسن روحاني بالهجوم الأمريكي باعتباره يشل عملية السلام. وقال روحاني في مؤتمر صحفي إن الجهود العسكرية يجب أن تركز على الجماعات الإرهابية كتنظيم "داعش".

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