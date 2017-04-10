قوات سوريا الديمقراطية تحاصر مدينة الطبقة من جميع الجهات

دمشق - (د ب أ):

فرضت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" حصاراً كاملاً، اليوم الإثنين، على مدينة الطبقة، أهم مدن ريف الرقة الغربي بعد سيطرتها على قرية عايد الكبير والتي تقع عند المدخل الجنوبي للمدينة.

وقال قائد عسكري في قوات "قسد" لوكالة الأنباء الألمانية إن قوات سوريا الديمقراطية سيطرت بعد معارك عنيفة استمرت قرابة 24 ساعة على قرية عايد الكبير، التي تبعد ثلاثة كيلومترات جنوب مدينة الطبقة والتي تعتبر مدخلها الجنوبي، وبدأ مقاتلي قسد بتمشيط القرية وأن عددا من جثث عناصر داعش موجودة داخل القرية".

وأضاف القائد العسكري،الذي لم يتم تسميته،" بعد سيطرت قواتنا التي تقدمت من محور طريق الرقة حلب باتجاه قرية عايد الكبير وكذلك سيطرتها على مزرعة الصفصافة ووادي شعيب، أصبحت مدينة الطبقة محاصرة بشكل كامل".

وكانت قوات "قسد" سيطرت اليوم على قريتي الصفضافة ومزرعة الصفصافة بعد تقدم عناصر داعش ووصلهم إلى أطراف طريق حلب الرقة الذي يفصل مطار الطبقة عن قرية الصفصافة.

وتستمر قوات "قسد" في الضغط على مسلحي داعش داخل مدينة الطبقة لدفهم للخروج من المدينة دون قتال.