وفاة فلسطيني بعد شهر إطلاق النار عليه من جنود إسرائيليين

رام الله - (د ب أ):

توفى فتى فلسطيني، اليوم الإثنين، متأثرًا بإصابته الخطيرة برصاص الجيش الإسرائيلي الذي أصيب به، الشهر الماضي، في مدينة رام الله في الضفة الغربية، بحسب ما أعلنت مصادر فلسطينية.

وذكرت المصادر أن فتى عمره، 17 عامًا، توفى خلال تلقيه العلاج في إحدى المستشفيات الإسرائيلية، متأثرا بإصابته الحرجة برصاص الجيش الإسرائيلي في 23 من الشهر الماضي قرب مخيم الجلزون للاجئين الفلسطينيين شمال رام الله.

وأضافت المصادر أن الفتى كان أصيب بالرصاص في الرأس والقدم وظل يعاني من حالة صحية خطيرة قبل أن يتم الإعلان عن وفاته.

وكانت الحادثة أسفرت في حينه عن مقتل شاب فلسطيني على الفور وإصابة ثلاثة آخرين بجروح، فيما قال الجيش الإسرائيلي يومها إن قواته استهدفتهم بعد إلقائهم زجاجات حارقة على أحد مواقعه العسكرية.