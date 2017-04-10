أخبار عاجلة

بالفيديو || زوجة منفذ تفجير الكنيسة المرقسية تفجر مفاجآت في أول لقاء اعلامي لها -
عاجل.. كوريا الشمالية تطالب بإخلاء العاصمة فوراً وتستدعي جميع الصحفيين لحدث كبير وتحذيرات من نشوب حرب نووية -
المدير الفني لبايرن ميونخ: طرد مدافع فريقنا غيّر المباراة -
عاجل: المنيا ترفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المدن والقرى والأحياء والصحة ترفع حالة الطوارئ وسقوط ضحايا ومصابين ببني سويف -
فيديو| طولان: لم أتعرض للظلم في سموحة.. و«دويدار» صفقة ناجحة للأهلي -
مهند مجدي: «السوبر الإفريقي» إنجاز جديد يضاف إلى بطولات الأهلي -
حماصة: «كأس الكئوس» هدفنا بعد السوبر -
كامل زاهر: سوبر «اليد» استكمال لإنجازات ألعاب الصالات -
بالفيديو.. رقص جنوني لنجوم الأهلي في فرح مؤمن زكريا -
فيديو.. مختار نوح: الإرهاب لن ينتهي في وقت قريب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

الاتحاد الإفريقي يدين بشدة الهجومين الإرهابيين في مصر

Google+ Print
الاتحاد الإفريقي يدين بشدة الهجومين الإرهابيين في مصر الاتحاد الإفريقي يدين بشدة الهجومين الإرهابيين في مصر

مصراوي Masrawy

رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد

أديس أبابا - (أ ش أ)

أدان رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد، بشدة، الهجومين اللذين استهدفا كنيستَي طنطا والإسكندرية واللذين وقعا أمس وتسببا في مقتل وإصابة عشرات المصلين.

وأعرب في في بيان للمفوضية نشرته، اليوم الإثنين، عن تضامنه مع حكومة وشعبا، مقدما تعازيه لأسر الضحايا، ومتمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

وأكد رفض الاتحاد الإفريقي، بشدة، لكافة الأعمال الإرهابية، داعيًا كافة المجتمعات إلى دعم مبادئ الوحدة التي هي إحدى المبادئ الأساسية للاتحاد.

وشدد رئيس المفوضية على التزام الاتحاد الإفريقي بالعمل مع الدول الأعضاء، بالشراكة مع مختلف القطاعات المجتمعية بها، من أجل منع الإرهاب والتطرف العنيف، مؤكدا الحاجة إلى تعزيز التعاون الدولي لمنع الإرهاب والتطرف العنيف والتصدي لهما في أطر الاتفاقيات والآليات الدولية لمكافحة الإرهاب، والتي يعتمدها الاتحاد الإفريقي.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
تأخيرات في رحلات مصر للطيران بسبب سوء الأحوال الجوية

تأخيرات في رحلات مصر للطيران بسبب سوء الأحوال الجوية

أسعار العملات اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في مصر

ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في مصر

محافظ دمياط لـ"مصراوي": فرص عمل جديدة للشباب بالقطاع الخاص

محافظ دمياط لـ"مصراوي": فرص عمل جديدة للشباب بالقطاع الخاص