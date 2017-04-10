الاتحاد الإفريقي يدين بشدة الهجومين الإرهابيين في مصر

أديس أبابا - (أ ش أ)

أدان رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد، بشدة، الهجومين اللذين استهدفا كنيستَي طنطا والإسكندرية واللذين وقعا أمس وتسببا في مقتل وإصابة عشرات المصلين.

وأعرب في في بيان للمفوضية نشرته، اليوم الإثنين، عن تضامنه مع مصر حكومة وشعبا، مقدما تعازيه لأسر الضحايا، ومتمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

وأكد رفض الاتحاد الإفريقي، بشدة، لكافة الأعمال الإرهابية، داعيًا كافة المجتمعات إلى دعم مبادئ الوحدة التي هي إحدى المبادئ الأساسية للاتحاد.

وشدد رئيس المفوضية على التزام الاتحاد الإفريقي بالعمل مع الدول الأعضاء، بالشراكة مع مختلف القطاعات المجتمعية بها، من أجل منع الإرهاب والتطرف العنيف، مؤكدا الحاجة إلى تعزيز التعاون الدولي لمنع الإرهاب والتطرف العنيف والتصدي لهما في أطر الاتفاقيات والآليات الدولية لمكافحة الإرهاب، والتي يعتمدها الاتحاد الإفريقي.