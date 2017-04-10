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تأييد حبس شقيق وزير التنمية المحلية السابق 3 سنوات لاتهامه بإصدار شيك دون رصيد

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تأييد حبس شقيق وزير التنمية المحلية السابق 3 سنوات لاتهامه بإصدار شيك دون رصيد تأييد حبس شقيق وزير التنمية المحلية السابق 3 سنوات لاتهامه بإصدار شيك دون رصيد

مصراوي Masrawy

تأييد حبس شقيق وزير التنمية المحلية السابق

كتب - صابر المحلاوي:

قضت محكمة جنح الدقي، المنعقدة بمحكمة شمال الجيزة، برئاسة المستشار أحمد عبد الجيد، اليوم الاثنين، برفض المعارضة المقدمة من محمد زكي مصطفي بدر، شقيق وزير التنمية المحلية السابق، وتأييد حكم حبسه 3 سنوات لاتهامه بإصدار شيك دون رصيد.

وجاء في منطوق الحكم بقبول المعارضة في الشكل ورفضها في الموضوع وتأييد الحكم المتقدم.

كانت المحكمة في وقت سابق قضت غيابيًا بالسجن 3 سنوات وكفالة 5 آلاف جنيه في القضية رقم 13337 جنح الدقي لسنة 2015 ضد محمد زكي مصطفي بدر شقيق وزير التنمية المحلية، يتهمه فيه بإصدار شيك بقيمة مليون و670 ألف جنيه لصالحه من حسابه بالبنك الأهلي، وتقدم المتهم بمعارضة على الحكم السابق وطعن على الشيك المذكور بالتزوير.

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مصراوي Masrawy

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