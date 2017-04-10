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بالصور || صفحات السحر والشعوذة على فيس بوك تركب الموجة وتزعم مسئوليتها عن التفجيرين

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بالصور || صفحات السحر والشعوذة على فيس بوك تركب الموجة وتزعم مسئوليتها عن التفجيرين بالصور || صفحات السحر والشعوذة على فيس بوك تركب الموجة وتزعم مسئوليتها عن التفجيرين

امتطاء الأحداث وركوب الموجة، ظاهرة قديمة حديثة تتجدد مع كل حدث من الأحداث الكبرى التى تروع المصريين، وهو شعار بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" ومن بينها صفحة ما يعرف بـ"تحت الأرض Under ground" التى أشارت فى عدد من البوستات إلى مسؤوليتها عن الحادث.
 
بتحرى بوستات الصفحة تبين أنها عبارة عن طلاسم وكلمات تتعلق بأعمال السحر والشعوذة والعوالم السفلية، التى وردت فى كتاب "شمس المعارف الكبرى" لمؤلفه أحمد بن على البونى، وهو كتاب حرمته الأديان لأن السحر من المحرمات فى كل الأديان.
 
من جانبهم تعامل المستخدمون مع البوستات إما بسخرية أو بنشر آيات من القرآن الكريم، خاصة آية الكرسى التى تبطل السحر، وكتب أحد المستخدمين: "دول ناس تافهة وشكلهم مبتدئين".
 
صفحة تحت الأرض تلمح بتفجيرات قادمة
 
 
إحدى التدوينات التى نشرتها الصفحة
 
 
إحدى التدوينات
 
 
تدوينة أخرى للصفحة
 
 
تدوينة للصفحة
 
 
تعليقات المستخدمين
 
 
يهددون بعمليات أخرى
 
 
المصدر:اليوم السابع

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