بالصور || صفحات السحر والشعوذة على فيس بوك تركب الموجة وتزعم مسئوليتها عن التفجيرين

سمر العشري

امتطاء الأحداث وركوب الموجة، ظاهرة قديمة حديثة تتجدد مع كل حدث من الأحداث الكبرى التى تروع المصريين، وهو شعار بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" ومن بينها صفحة ما يعرف بـ"تحت الأرض Under ground" التى أشارت فى عدد من البوستات إلى مسؤوليتها عن الحادث.

بتحرى بوستات الصفحة تبين أنها عبارة عن طلاسم وكلمات تتعلق بأعمال السحر والشعوذة والعوالم السفلية، التى وردت فى كتاب "شمس المعارف الكبرى" لمؤلفه أحمد بن على البونى، وهو كتاب حرمته الأديان لأن السحر من المحرمات فى كل الأديان.

من جانبهم تعامل المستخدمون مع البوستات إما بسخرية أو بنشر آيات من القرآن الكريم، خاصة آية الكرسى التى تبطل السحر، وكتب أحد المستخدمين: "دول ناس تافهة وشكلهم مبتدئين".

المصدر:اليوم السابع

شبكةعيونالإخبارية

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