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الداخلية تنشر فيديو جديد قبل تفجير الكنيسة المرقسية بلحظات في الإسكندرية

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الداخلية تنشر فيديو جديد قبل تفجير الكنيسة المرقسية بلحظات في الإسكندرية الداخلية تنشر فيديو جديد قبل تفجير الكنيسة المرقسية بلحظات في الإسكندرية

نشرت وزارة الداخلية مقطع يوضح قيام مدير أمن الإسكندرية اللواء مصطفى النمر بالمرور ضمن جولته على الكنائس لتفقد القوات والخدمات الأمنية، ويتضمن الفيديو توجيهات مدير الأمن بنقل بوابة كشف المعادن خارج أسوار الكنيسة وتحديد بوابة للدخول وأخرى للخروج، ويظهر فى مقطع الفيديو شهداء الشرطة الذين استشهدوا فى الحادث الأليم أثناء قيامهم بواجبهم.
 
وجاء قرار اللواء مصطفى النمر مدير الأمن بنقل البوابات الإلكترونية خارج أبواب الكنيسة، لضمان تفتيش الجميع قبل الدخول، وأن تلك التعليمات التى تم تنفيذها كانت السبب في منع حدوث كارثة كبرى، عقب لقائه مع الشرطة والمكلفين بتأمين الكنيسة.
 
كانت شهدت، أمس الأحد، تفجيرين إرهابيين استهدفا كنيستين في مدينتي الإسكندرية وطنطا يوم عيد أحد السعف القبطي، وأسفرا عن مقتل 45 وإصابة أكثر من 126 شخصا على الأقل.
 
وبدوره أعلن الرئيس عبد الفتاح حالة الطوارئ في مصر لمدة ثلاثة شهور، بعد اتخاذ الإجراءات القانونية والدستورية، كما أعلن أيضا تشكيل مجلس أعلى لمكافحة الإرهاب، وإعطائه الصلاحيات اللازمة لمواجهة الإرهابيين والجهات التي تقف وراءهم، فضلا عن إصدار أمر بنزول قوات من الجيش لمعاونة الشرطة في تأمين المنشآت الحيوية في البلاد.
 
 
الداخلية تنشر فيديو قبل تفجير الكنيسة المرقسية بلحظات في الإسكندرية
 
الداخلية تنشر فيديو قبل تفجير الكنيسة المرقسية بلحظات في الإسكندرية
 
الداخلية تنشر فيديو قبل تفجير الكنيسة المرقسية بلحظات في الإسكندرية
 
الداخلية تنشر فيديو قبل تفجير الكنيسة المرقسية بلحظات في الإسكندرية
 
الداخلية تنشر فيديو قبل تفجير الكنيسة المرقسية بلحظات في الإسكندرية
 
 

المصدر:صدي البلد

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