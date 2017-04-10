تعرف على موعد الإعلان التاسع لشقق الإسكان الاجتماعي

شيماء مصطفى

أكد المهندس خالد عباس مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، على طرح لشقق الإسكان الاجتماعي بالمدن الجديدة والمحافظات، بعد شهر رمضان الكريم، بهدف منح المواطنين الفرصة الكاملة؛ لتجهيز الأوراق والمستندات اللازمة، للحجز بعيدا عن شهر الصيام.



وقال عباس، في تصريحات خاصة لـــ«فيتو» جار بحث ومناقشة تحديد نسبة الزيادة في أسعار الوحدات السكنية، خلال الطرح الجديد، مؤكدا على عدم تحديده حتى الآن، لافتا إلى أن ارتفاع تكلفة التنفيذ وزيادة أسعار مواد البناء، ومستلزمات التشييد، ستجبر الوزارة على رفع أسعار الطرح الجديد للوحدات السكنية.



وتعهدت الوزارة خلال الفترة الماضية على عدم تحميل الحاجزين بمشروع الإسكان الاجتماعي فروق أسعار تكلفة التنفيذ، بعد تحرير أسعار الصرف وارتفاع أسعار مواد البناء المختلفة.

المصدر : فيتو

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads