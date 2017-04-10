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مجلس النواب يقر تطبيق حالة الطوارئ على الإعلام والصحافة ومواقع التواصل الاجتماعي

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مجلس النواب يقر تطبيق حالة الطوارئ على الإعلام والصحافة ومواقع التواصل الاجتماعي مجلس النواب يقر تطبيق حالة الطوارئ على الإعلام والصحافة ومواقع التواصل الاجتماعي

أعلن بالأمس الرئيس عبد الفتاح فرض حالة الطوارئ على البلاد بعد انفجار كنيستي “مار جرجس بطنطا ، المرقسية بالإسكندرية”، واليوم أوضح رئيس مجلس النواب علي عبد العال أن حالة الطوارئ قد تم تطبيقها فعليا بداية من ظهر اليوم الإثنين وأن الالتزام بهذا القانون يصب في مصلحة الجميع.

وأضاف عبد العال أن حالة الطوارئ سيتم تطبيقها أيضا على كافة وسائل الإعلام المختلفة وكذلك جميع الصحف المصرية دون استثناء، مشيرا إلى أن قانون الطوارئ ينص على ضبط الأداء الإعلامي والصحفي من أجل ضبط الأمن بالشارع المصري، وأن أي شخص سيخرج عن قانون الطوارئ سيقع تحت طائلة القانون.

وتابع أن قانون الطوارئ يضع أليات محددة للعمل عبر “يوتيوب وتويتر” وفي حالة إساءة استخدامهم يتم تطبيق القانون، لافتا أن سيتم مراقبة مواقع “فيس بوك وتويتر ويوتيوب” لأنها مواقع التواصل بين الإرهابين.\

 

 

المصدر: فايف

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