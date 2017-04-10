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مولر: مباراة الأربعاء كبيرة بين فريقين متصدرين دورياتهم

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مولر: مباراة الأربعاء كبيرة بين فريقين متصدرين دورياتهم مولر: مباراة الأربعاء كبيرة بين فريقين متصدرين دورياتهم

التحرير

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يلاقي بايرن ميونخ فريق ريال مدريد،  بعد غد، الأربعاء، في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال، فيما عاد حارس مرمى الفريق مانويل نوير، لكتيبة كارلو أنشيلوتي خلال تدريبات، اليوم الاثنين، بعد إصابته في القدم الأسبوع الماضي، وأصبحت فرص اللاعب كبيرة للتواجد أمام الملكي. 

ويفتقد أنشيلوتي إلى مدافع الفريق ماتس هوميلز الذي أصيب قبل التمرين بالأمس، وتمرن المهاجم ليفاندوفسكي منفردا، بعد الإصابة التي لحقت به بالكتف في مباراة دورتموند، وتدرب خافي مارتينز وديفيد ألابا في الرمال. 

قال مهاجم الفريق توماس مولر، في تصريحات للموقع الرسمي، "نحن مستعدون جيدا، ويأتي هذا من خلال العمل الكبير من أنشيلوتي في الذي ظهر في المباراة السابقة من أداء وأهداف، ليكون الفريق جاهزا للقاء مدريد". 

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وأضاف توماس مولر "أنا أتدرب بطريقة طبيعية وهذه إشارة جيدة". 

وكان اللاعب قد أصيب الأسبوع الماضي، وتغيب عن مباريات الفريق، كما أوضح الألماني "هناك ثقة كبيرة، بالطبع هي مباراة كبيرة بين فريقين متصدرين دورياتهم، والأمر منعكس على البيئة المحيطة وليس في الإعلام فقط، ولكن أيضاً عندما يلتقي الأصدقاء في ميونخ يتحدثون عن المباراة".

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التحرير

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