«كلوب»: تغلبنا على ستوك سيتي بفضل دروس بورنموث

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عبر الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، عبر تصريحات للموقع الرسمي للنادي، عن رضاه بخصوص الأداء الذي قدمه فريقه أمام ستوك سيتي مساء السبت الماضي، بفضل الدروس المستفادة من مباراة بورنموث المخيبة للآمال، ليلة الأربعاء الماضي.

وقد تمكن الريدز من تحقيق الفوز على ستوك بعد تأخرهم بهدف، من خلال تسجيل هدفي التعادل والتقدم في آخر 20 دقيقة من اللقاء، لتنتهي المباراة بنتيجة (2-1).

وتجنب فريق يورجن كلوب هذه المرة تلقي هدف التعادل في الدقائق الأخيرة من اللقاء، ليحصد ثلاث نقاط ثمينة ويعزز فرصه في ضمان مقعد مؤهل لدوري أبطال أوروبا.

كما أشاد المدرب الألماني بالتطور الذي حققه ليفربول خلال هذه الفترة الوجيزة، وشدد على أهمية عدم الاستسلام في ظل الظروف الصعبة التي تواجهه، حيث قال: "قدمنا أداء أفضل خلال مباراة بورنموث بعد تفوقنا بنتيجة (2-1)، لذلك تغلبنا على ستوك بفضل الدروس المستفادة، لم نلعب الكرات الطويلة الغير هادفة، لعبنا كرة أو كرتين بدون هدف فقط".

وأضاف: "المباراتان الماضيتان مختلفتان بدرجة كبيرة، حيث تعادلنا بنتيجة (2-2) على ملعبنا ثم حققنا الفوز بنتيجة (2-1)، بدأت المباراة أمام بورنموث بطريقة مشابهة، حيث تأخرنا بهدف خلال اللقاء ثم خطفنا التقدم بنتيجة (2-1) ولكننا تلقينا هدف التعادل".

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وأوضح: "نحن لا نمر بأسهل الظروف في الوقت الحالي، حيث نحن لا نقدم أفضل مستوياتنا بسبب النتائج التي نحققها، كما لا نستطيع دائماً استغلال النتيجة الماضية لخوض المباراة القادمة بثقة عالية".

كما قال كلوب: "لا يوجد أدنى شك بأنني أثمن الجهود التي يبذلها الفريق لحصد كل نقطة، وهذا الأمر لا يتطلب الذكاء".

وتحدث المدير الفني للريدز عن الإصابات: "تعرضنا إلى بعض الإصابات وافتقدنا خدمات بعض اللاعبين بسببها، الظروف ليست سهلة ولكن لن ينتظرنا أي أحد ولن تؤجل المباريات حتى تتحسن الأوضاع".

واختتم حديثه بقوله: "الفوز في غاية الأهمية بالنسبة لنا لأنني أريد أن يرى الجميع إصرارنا على التأهل لدوري أبطال أوروبا، هل سنتمكن من تحقيق ذلك بعد نهاية الموسم؟ لا نعرف، ولكننا سنفعل كل ما بوسعنا لضمان مقعد مؤهل".