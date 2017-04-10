«لام»: علينا تجنب مرتدات الريال وعدم تكرار سيناريو آخر مباراة

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال الألماني فيليب لام، مدافع بايرن ميونيخ، إن فريقه يجب ألا يستحوذ على الكرة طوال وقت مباراته مع ريال مدريد، مشيرًا إلى أهمية تجنب الهجمات المرتدة لريال مدريد، في المباراة التي ستجمع الفريقين يوم الأربعاء المقبل، ضمن مباريات ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا.

وقال قائد البايرن، اليوم الاثنين، خلال مؤتمر صحفي، إن "المنافسة في دوري الأبطال ستكون صعبة بكل تأكيد، علينا تجنب الهجمات المرتدة، وعدم تكرار سيناريو آخر مباراة جمعتنا بهم".

شاهد أيضا

وأضاف لام: "علينا أن نقدم أفضل ما لدينا، لأننا نلعب ضد فريق يمتلك لاعبين على مستوى عالي ومن طراز رفيع".

واختتم: "لهذا السبب علينا أن نلعب بقوة كفريق واحد، نحن بحاجة إلى الفريق بأكمله وليس الـ11 لاعبًا الذين سيخوضون المباراة".