أخبار عاجلة

بالفيديو || زوجة منفذ تفجير الكنيسة المرقسية تفجر مفاجآت في أول لقاء اعلامي لها -
عاجل.. كوريا الشمالية تطالب بإخلاء العاصمة فوراً وتستدعي جميع الصحفيين لحدث كبير وتحذيرات من نشوب حرب نووية -
المدير الفني لبايرن ميونخ: طرد مدافع فريقنا غيّر المباراة -
عاجل: المنيا ترفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المدن والقرى والأحياء والصحة ترفع حالة الطوارئ وسقوط ضحايا ومصابين ببني سويف -
فيديو| طولان: لم أتعرض للظلم في سموحة.. و«دويدار» صفقة ناجحة للأهلي -
مهند مجدي: «السوبر الإفريقي» إنجاز جديد يضاف إلى بطولات الأهلي -
حماصة: «كأس الكئوس» هدفنا بعد السوبر -
كامل زاهر: سوبر «اليد» استكمال لإنجازات ألعاب الصالات -
بالفيديو.. رقص جنوني لنجوم الأهلي في فرح مؤمن زكريا -
فيديو.. مختار نوح: الإرهاب لن ينتهي في وقت قريب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

«فينالدوم»: هدف «فيرمينو» مذهل

Google+ Print
«فينالدوم»: هدف «فيرمينو» مذهل «فينالدوم»: هدف «فيرمينو» مذهل

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أثنى الهولندي جيني فينالدوم، لاعب خط وسط ليفربول الإنجليزي، في تصريحات للموقع الرسمي للنادي، على جودة هدف الفوز الذي سجله البرازيلي روبيرتو فيرمينو في شباك ستوك سيتي، ولكنه أشاد أيضاً بالمجهود الذي بذله الفريق لقلب الطاولة وتحقيق الفوز على ملعب بريطانيا.

هذا وأبدى فينالدوم إعجابه بالهدف الخيالي الذي سجله حامل الرقم 11، إلى جانب حارس الفريق سيمون مينيوليه، الذي قام بتصديين رائعين، كما أشار لاعب الوسط إلى الجهود التي بذلها الفريق خلال اللقاء.

وقال الدولي الهولندي عن تألق زميله قائلاً: "سجل الفريق هدفين رائعين خلال اللقاء، لا سيما هدف فيرمينو الذي كان مذهلاً".

شاهد أيضا

وأضاف: "أثر كوتينيو وفيرمينو على مجريات اللقاء بشكل كبير وساعدا الفريق على تحقيق الفوز، من الطبيعي أن يقول الجميع بأن الفوز تحقق بفضل التغييرات التي أجراها المدرب، ولكنني أعتقد بأن الفريق بذل قصارى جهده لكسب المباراة".

واختتم بقوله: "إنه فوز في غاية الأهمية لأننا فقدنا نقاط ثمينة ليلة الأربعاء الماضية أمام بورنموث، سعينا إلى تحسين أدائنا وتمكنا من تقديم مباراة أفضل".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
المدير الفني لبايرن ميونخ: طرد مدافع فريقنا غيّر المباراة

المدير الفني لبايرن ميونخ: طرد مدافع فريقنا غيّر المباراة

فيديو| طولان: لم أتعرض للظلم في سموحة.. و«دويدار» صفقة ناجحة للأهلي

فيديو| طولان: لم أتعرض للظلم في سموحة.. و«دويدار» صفقة ناجحة للأهلي

مهند مجدي: «السوبر الإفريقي» إنجاز جديد يضاف إلى بطولات الأهلي

مهند مجدي: «السوبر الإفريقي» إنجاز جديد يضاف إلى بطولات الأهلي

حماصة: «كأس الكئوس» هدفنا بعد السوبر

حماصة: «كأس الكئوس» هدفنا بعد السوبر