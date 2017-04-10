«فينالدوم»: هدف «فيرمينو» مذهل

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أثنى الهولندي جيني فينالدوم، لاعب خط وسط ليفربول الإنجليزي، في تصريحات للموقع الرسمي للنادي، على جودة هدف الفوز الذي سجله البرازيلي روبيرتو فيرمينو في شباك ستوك سيتي، ولكنه أشاد أيضاً بالمجهود الذي بذله الفريق لقلب الطاولة وتحقيق الفوز على ملعب بريطانيا.

هذا وأبدى فينالدوم إعجابه بالهدف الخيالي الذي سجله حامل الرقم 11، إلى جانب حارس الفريق سيمون مينيوليه، الذي قام بتصديين رائعين، كما أشار لاعب الوسط إلى الجهود التي بذلها الفريق خلال اللقاء.

وقال الدولي الهولندي عن تألق زميله قائلاً: "سجل الفريق هدفين رائعين خلال اللقاء، لا سيما هدف فيرمينو الذي كان مذهلاً".

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وأضاف: "أثر كوتينيو وفيرمينو على مجريات اللقاء بشكل كبير وساعدا الفريق على تحقيق الفوز، من الطبيعي أن يقول الجميع بأن الفوز تحقق بفضل التغييرات التي أجراها المدرب، ولكنني أعتقد بأن الفريق بذل قصارى جهده لكسب المباراة".

واختتم بقوله: "إنه فوز في غاية الأهمية لأننا فقدنا نقاط ثمينة ليلة الأربعاء الماضية أمام بورنموث، سعينا إلى تحسين أدائنا وتمكنا من تقديم مباراة أفضل".