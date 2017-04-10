أخبار عاجلة

بالفيديو || زوجة منفذ تفجير الكنيسة المرقسية تفجر مفاجآت في أول لقاء اعلامي لها -
عاجل.. كوريا الشمالية تطالب بإخلاء العاصمة فوراً وتستدعي جميع الصحفيين لحدث كبير وتحذيرات من نشوب حرب نووية -
المدير الفني لبايرن ميونخ: طرد مدافع فريقنا غيّر المباراة -
عاجل: المنيا ترفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المدن والقرى والأحياء والصحة ترفع حالة الطوارئ وسقوط ضحايا ومصابين ببني سويف -
فيديو| طولان: لم أتعرض للظلم في سموحة.. و«دويدار» صفقة ناجحة للأهلي -
مهند مجدي: «السوبر الإفريقي» إنجاز جديد يضاف إلى بطولات الأهلي -
حماصة: «كأس الكئوس» هدفنا بعد السوبر -
كامل زاهر: سوبر «اليد» استكمال لإنجازات ألعاب الصالات -
بالفيديو.. رقص جنوني لنجوم الأهلي في فرح مؤمن زكريا -
فيديو.. مختار نوح: الإرهاب لن ينتهي في وقت قريب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم

جديد التحقيقات في التفجير الإرهابي في الكنيسة المرقسية بالاسكندرية

Google+ Print
جديد التحقيقات في التفجير الإرهابي في الكنيسة المرقسية بالاسكندرية جديد التحقيقات في التفجير الإرهابي في الكنيسة المرقسية بالاسكندرية

أشارت التحقيقات الأولية التي أجرتها النيابة العامة حول التفجير الانتحاري الإرهابي في محيط الكنيسة المرقسية بالاسكندرية، ومن خلال مطالعة أشرطة الفيديو لكاميرات المراقبة الخاصة بالكنيسة، بعد تفريغها، قد تبين بأن منفذ العمل الإرهابي حاول بداية الدخول إلى الكنيسة عبر البوابة الرئيسية، إلا أنه توجه لبوابة جانبية للتفتيش، والمزودة بأجهزة الكشف عن اي أجسام غريبة أو معدنية، بعد الطلب منه ذلك من الحارس.
ولدى مطالعة الفيديو من قبل النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق مع المستشار سعيد عبد المحسن المحامى العام الأول لنيابة استئناف الإسكندرية، والمستشارين وليد البحيرى المحامى العام الأول لنيابات شرق الأسكندرية الكلية ومحمد صلاح المحامى العام الأول لنيابات غرب الأسكندرية الكلية، تبين أن الانتحاري، منفذ العمل الإجرامي، عند محاولته الدخول عبر بوابة التفتيش الإلكترونية أطلقت صوت إنذار بوجود معدن، مما أدى لارتباك الانتحاري، وتردد للحظات قبل الدخول فقام بتفجير نفسه، خشية من إلقاء القبض عليه ومنعه من إتمام مهمته الإرهابية .
والتحقيقات الأولية تبين، إحداث التفجير دمارا كبيرا مما تسبب باستشهاد عدد من المواطنين المارة الذين تصادف تواجدهم بالمكان وقت التفجير، وكذلك وفاة رجال الأمن المكلفين بحراسة وتأمين الكنيسة، وبلغ مجموع الشهداء 17 ، وإصابة نحو 40 شخصا آخرين، والحصيلة النهائية كانت حسب التحقيقات الأولية استشهاد 14 شرطيا، من بينهم 7 ضباط، و5 أمناء شرطة، ومجندان، فى حين أن بقية المصابين بينهم 21 مواطنا مسيحيا و16 مواطنا مسلما، وجاءت حالات الوفاة شاملة 11 مدنيا (من بينهم 3 جثث مجهولة الهوية) و6 من رجال الشرطة.
وقررت النيابة العامة التحفظ على جثث الموتى والاشلاء، وتكليف المعمل الجنائي والطب الشرعي بإجراء فحص الحمض النووي على الجثث للتعرف على هوية كل ضحية، وكذلك شخصية منفذ الجريمة، ونشر صور المجهولين الهوية.
وتم التوجيه من قبل النائب العام، بسرعة إنجاز التحقيقات، وسؤال كافة المصابين والجرحى، واستعجال تحريات كافة الأجهزة المعنية، وكانت النيابة العامة قد انتقلت الى حيث تم إسعاف المصابين في المشافي، وانتهت من سماع شهاداتهم، وما لديهم من معلومات حول حادثة التفجير، وكيف تمت إصابتهم، ويجري استكمال سماع شهادة أشخاص آخرين حول هذه الواقعة.

 

المصدر: فايف

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار

مواضيع متعلقة
تأخيرات في رحلات مصر للطيران بسبب سوء الأحوال الجوية

تأخيرات في رحلات مصر للطيران بسبب سوء الأحوال الجوية

أسعار العملات اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في مصر

ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في مصر

محافظ دمياط لـ"مصراوي": فرص عمل جديدة للشباب بالقطاع الخاص

محافظ دمياط لـ"مصراوي": فرص عمل جديدة للشباب بالقطاع الخاص