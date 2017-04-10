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أول بلاغ رسمي ضد رئيس دولة عربية يتهمه بالاشتراك في تفجيري كنيسة طنطا والإسكندرية وبيان هام من الخارجية المصرية

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أول بلاغ رسمي ضد رئيس دولة عربية يتهمه بالاشتراك في تفجيري كنيسة طنطا والإسكندرية وبيان هام من الخارجية المصرية أول بلاغ رسمي ضد رئيس دولة عربية يتهمه بالاشتراك في تفجيري كنيسة طنطا والإسكندرية وبيان هام من الخارجية المصرية

وقع بالأمس حادثين أليمين أثارا غضب جميع المصريين مسلمين ومسيحيين، حيث تم ارتكاب عملين إجراميين ضد كنيسة ماري جرجس بطنطا والكنيسة المرقسية بالإسكندرية، الأمر الذي أوقع  عشرات القتلى والجرحى، مما اضطر الدولة المصرية بفرض حالة الطوارئ في البلاد ونزول قوات الجيش إلى الشوارع لتأمين المنشآت العامة والكنائس، ومساعد قوات الشرطة.

وحول هذا الأمر أكد اليوم مساعد وزير الخارجية السفير هشام بدر، على أنه أنه قد حان الوقت لمحاسبة جميع الدول التي تقوم بمساندة الإرهاب وتمويله، منادياً المجتمع الدولي بوقفة جادة على المستوى الدولي واتخاذ إجراءات محددة دوليًا ضد هذه الدول، وشدد بدر، أن المجتمع الدولي ومجلس الأمن يتحملان بشكل أكبر مسئوليتهما تجاه الدول التى ما زالت تساند الإرهاب.

تقدم طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا ببلاغ إلى المستشار سعيد عبد المحسن المحامى العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية حمل رقم 2121 لسنة 2017 ضد تميم بن حمد أمير قطر اتهمه بالاشتراك فى ارتكاب جريمتى تفجير كنيستى مار جرجس بطنطا ومار مرقس بالإسكندرية.

 

المصدر: فايف

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