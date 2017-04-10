عبدالعال: مناقشة قرار إعلان الطوارئ بعد كلمة رئيس الحكومة

كتب- أحمد علي:

أعلن الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، الاثنين، عن إلقاء رئيس مجلس الوزراء، بيانا أمام البرلمان خلال الجلسة العامة غدًا الثلاثاء بشأن إعلان حالة الطوارئ 3 أشهر بالبلاد.

وقال رئيس البرلمان خلال كلمته قبل رفع جلسة اليوم، "عقب إلقاء بيان رئيس الحكومة، سيتم رفع الجلسة العامة، لتنعقد اللجنة العامة للبرلمان، لمناقشة بيان رئيس الحكومة حول قرار إعلان حالة الطوارئ".

وأضاف: "سيعقد البرلمان جلسة عامة ثانية غدًا لمناقشة تقرير اللجنة العامة حول بيان رئيس الحكومة، لإقرار إعلان حالة الطوارى بالبلاد".