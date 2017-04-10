أخبار عاجلة

بالفيديو || زوجة منفذ تفجير الكنيسة المرقسية تفجر مفاجآت في أول لقاء اعلامي لها -
عاجل.. كوريا الشمالية تطالب بإخلاء العاصمة فوراً وتستدعي جميع الصحفيين لحدث كبير وتحذيرات من نشوب حرب نووية -
المدير الفني لبايرن ميونخ: طرد مدافع فريقنا غيّر المباراة -
عاجل: المنيا ترفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المدن والقرى والأحياء والصحة ترفع حالة الطوارئ وسقوط ضحايا ومصابين ببني سويف -
فيديو| طولان: لم أتعرض للظلم في سموحة.. و«دويدار» صفقة ناجحة للأهلي -
مهند مجدي: «السوبر الإفريقي» إنجاز جديد يضاف إلى بطولات الأهلي -
حماصة: «كأس الكئوس» هدفنا بعد السوبر -
كامل زاهر: سوبر «اليد» استكمال لإنجازات ألعاب الصالات -
بالفيديو.. رقص جنوني لنجوم الأهلي في فرح مؤمن زكريا -
فيديو.. مختار نوح: الإرهاب لن ينتهي في وقت قريب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

عبدالعال: مناقشة قرار إعلان الطوارئ بعد كلمة رئيس الحكومة

Google+ Print
عبدالعال: مناقشة قرار إعلان الطوارئ بعد كلمة رئيس الحكومة عبدالعال: مناقشة قرار إعلان الطوارئ بعد كلمة رئيس الحكومة

مصراوي Masrawy

الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب

كتب- أحمد علي:

أعلن الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، الاثنين، عن إلقاء رئيس مجلس الوزراء، بيانا أمام البرلمان خلال الجلسة العامة غدًا الثلاثاء بشأن إعلان حالة الطوارئ 3 أشهر بالبلاد.

وقال رئيس البرلمان خلال كلمته قبل رفع جلسة اليوم، "عقب إلقاء بيان رئيس ، سيتم رفع الجلسة العامة، لتنعقد اللجنة العامة للبرلمان، لمناقشة بيان رئيس الحكومة حول قرار إعلان حالة الطوارئ".

وأضاف: "سيعقد البرلمان جلسة عامة ثانية غدًا لمناقشة تقرير اللجنة العامة حول بيان رئيس الحكومة، لإقرار إعلان حالة الطوارى بالبلاد".

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
«دفاع البرلمان» تطالب الحكومة بتقديم تشريعات لإتمام «التأشيرة الإلكترونية»

«دفاع البرلمان» تطالب الحكومة بتقديم تشريعات لإتمام «التأشيرة الإلكترونية»

الحكومة : إيقاف العمل بالبطاقات التموينية غير الصحيحة وعلى المواطنين سرعة إجراء الآتي

الحكومة : إيقاف العمل بالبطاقات التموينية غير الصحيحة وعلى المواطنين سرعة إجراء الآتي

خبراء: نحتاج فورًا لـ«العدالة الناجزة».. والحكومة: معندناش مكان للمحاكمات

خبراء: نحتاج فورًا لـ«العدالة الناجزة».. والحكومة: معندناش مكان للمحاكمات

الحكومة: إيقاف صرف المقررات التموينية للبطاقات غير المُحدثة مطلع يوليو

الحكومة: إيقاف صرف المقررات التموينية للبطاقات غير المُحدثة مطلع يوليو