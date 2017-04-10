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بالصور- تعاون بين المجتمعات العمرانية ووحدة "النيل" لإقامة ٢٥ مدرسة جديدة

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مصراوي Masrawy

مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين المجتمعات العمرانية ووحدة النيل (1)مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين المجتمعات العمرانية ووحدة النيل (1)

مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين المجتمعات العمرانية ووحدة النيل (2)مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين المجتمعات العمرانية ووحدة النيل (2)

مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين المجتمعات العمرانية ووحدة النيل (3)مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين المجتمعات العمرانية ووحدة النيل (3)

مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين المجتمعات العمرانية ووحدة النيل (4)مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين المجتمعات العمرانية ووحدة النيل (4)

مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين المجتمعات العمرانية ووحدة النيل (5)مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين المجتمعات العمرانية ووحدة النيل (5)

مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين المجتمعات العمرانية ووحدة النيل (6)مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين المجتمعات العمرانية ووحدة النيل (6)

مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين المجتمعات العمرانية ووحدة النيل (7)مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين المجتمعات العمرانية ووحدة النيل (7)

مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين المجتمعات العمرانية ووحدة النيل (8)مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين المجتمعات العمرانية ووحدة النيل (8)

كتب- محمد غايات:

عقد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً الاثنين، بحضور وزراء الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتريبة والتعليم، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وممثلي عدد من الجهات المعنية، لاستعراض الموقف الخاص بمدارس وحدة شهادة النيل الدولية، وإمكانية التوسع في إقامة المزيد منها بمختلف المحافظات، باعتبارها توفر نموذجاً تعليمياً متطوراً ومتميزاً.

وشهد رئيس الوزراء، عقب الاجتماع مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين كل من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ووحدة شهادة النيل الدولية التابعة لصندوق تطوير التعليم، وشركة أن أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، إحدى شركات بنك الاستثمار القومي، وذلك لإقامة وإنشاء عدد من مدارس النيل المصرية.

ويقضي البروتوكول بإقامة 25 مدرسة جديدة تابعة لوحدة شهادة النيل الدولية، تكون 5 مدارس منها جاهزة للعمل خلال العام الدراسي القادم 2017/2018، على أن يتم دخول باقى المدارس الـ25 خلال الأعوام الدارسية المقبلة.

وقع البرتوكول كلٍ من: الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الادارى، والدكتورة سلافة جويلى مدير وحدة شهادة النيل الدولية، فى حضور الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتورة ميرفت الديب، عضو المجلس الاستشارى الرئاسى لعلماء ورئيس مجلس امناء وحدة شهادة النيل الدولية.

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