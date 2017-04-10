بالمخالفة للدستور.. لماذا يخفي البرلمان مضابط 12 جلسة عن أعضائه؟

التحرير

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استمرارًا لحلقات مخالفة لائحة مجلس النواب الداخلية، التي تعد مخالفة وانتهاكًا صريحًا للدستور، وقع النواب في مخالفة جديدة تتمثل في عدم إتاحة مضابط الجلسات للأعضاء في حد أقصى 15 يومًا من تاريخ انعقاد الجلسة العامة، بالمخالفة للمادة 333 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

المادة 333 من لائحة المجلس الداخلية، تنص أنه على أمانة المجلس إتاحة المضبطة للأعضاء بمجرد إعدادها، ويجب الانتهاء من ذلك خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ انعقاد الجلسة، ثم يعرضها الرئيس بعد توزيعها على المجلس للتصديق عليها في أول جلسة تالية، ولكل عضو كان حاضرًا الجلسة المعروض التصديق على مضبطتها أن يطلب كتابةً إجراء ما يراه من تصحيح فيها من رئيس المجلس قبل موعد انعقاد الجلسة، ويعرض الرئيس التصحيح الذي يطلبه العضو على المجلس للموافقة عليه، ويجوز له أن يأذن للعضو بإبداء اقتراحه بالتصحيح، فإذا أقر المجلس التصحيح، يثبَت في مضبطة الجلسة، وتصحح بمقتضاه المضبطة السابقة.

ليس سهوًا

قالت مصادر مطلعة من البرلمان، «مخالفة رئيس المجلس وهيئته للقاعدة بعدم إتاحة المضابط للأعضاء في خلال 15 يوما من تاريخ انعقاد الجلسة ليس من باب النسيان أو سهو المجلس عن نشر تلك المضابط، وإنما لأسباب دستورية وخيمة، حيث تحتوي تلك الجلسات على مخالفات دستورية واضحة وبينة، فضلًا عن المخالفات اللائحية، وهو ما يخشاه المجلس، ولا يعلم كيف سيتم تدوينه في المضبطه».

وأضافت المصادر، «أن آخر 6 أشهر انعقاد للمجلس، عقد البرلمان 37 جلسة عامة لم يتح من تلك المضابط سوى 20 مضبطة فقط، وهو مثبت بالتابلت الشخصي للنواب، وبالتحديد منذ جلسة 4 أكتوبر 2016 وحتى جلسة 2 فبراير 2017، لم ينشر المجلس مضابط جلستي 14 و15 نوفمبر، وجلسة 29 نوفمبر وجلسة 13 ديسمبر من العام الماضي، وجلستي 17 و18 يناير، وجلستي 22 و23 يناير، وجلستي 1 و 2 فبراير».

وأشارت، «أما بالنسبة لجلسات البرلمان العامة من الجلسة رقم 31 وحتى 39 لا يوجد تحديد لتواريخ الجلسات في هذه الفترة لعدم نشر نشرة المجلس التي تتناول تلخيص للجلسات بعد. وبمتابعة موقع المجلس الخاص بالنواب، يتبين أنه مع بدء دور الانعقاد الثاني في أكتوبر 2016 وانعقاد أكثر من 37 جلسة إلا أن دور الانعقاد شهد خروج المجلس عن المادة 333 الخاصة بنشر المضابط وإتاحتها للأعضاء، وفي النصف الثاني من شهر نوفمبر تم نشر جزء من مضابط الجلسات التي عقدت في أكتوبر، ولم تتح باقي مضابط جلسات شهر أكتوبر سوى النصف الثاني من شهر ديسمبر».

نصاب الجلسات.. أعداد الحاضرين.. نظام الجلسة

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الأسباب التي دفعت البرلمان إلى تلك المخالفة الكبيرة كشفها مصدر برلماني، مؤكدًا أن نصاب الجلسات وأعداد الحاضرين ونظام الجلسة يعد أبرز تلك الأسباب، مشيرًا إلى أن المضابط التي لم تتح في مواعيدها وحتى الآن هى لجلسات لم يكتمل نصابها وعدد الحاضرين، وحدث اختلال بنظام الجلسة، ورغم ذلك مرر البرلمان خلالها قانونًا أو وافق على قرار، وفي حالة إقرار ذلك في مضبطة الجلسة العامة يثبت على نفسه عدم دستورية تلك الجلسة، وبالتالي ما دار بها من موافقات أو إحالات.

وأضاف المصدر لـ"التحرير"، أن مضابط جلسة إسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات لم تنشر ومضابط جلسات إحالات نواب تكتل 25 - 30 إلى لجنة القيم بالمخالفة للدستور لم تنشر، وأيضًا المضابط التي حدث فيها إبداء رأي من على المنصة ولم ينزل رئيس المجلس وسط النواب حتى انتهاء المناقشة والرأي حول الموضوع أو القضية وصعوده مرة أخرى على منصة المجلس.

ولفت النظر إلى أن هناك نية للتكتيم على الموضوع وتفويت الفرصة على النواب من معرفة ماذا كتب ودوّن بتلك المضابط بعدم نشرها خلال الفترة الحالية إلى أن تهدأ الأمور، مشيرًا إلى أنه من حق النواب الاعتراض على ما كتب في المضبطة وإعادة الصياغة والتدوين مرة أخرى والتشكيك ويتم الاستناد في هذه الحالة إلى التسجيل الصوتي للجلسة في حضور النواب وممثل عن المجلس ويعاد تفريغه وفي حالة اللبس بين الأصوات يتم الاستناد إلى شريط الفيديو الخاص بالجلسة وينشر ما هو صحيح.



