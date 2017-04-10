انطلاق النسخة الرابعة من ملتقى صناعة الإبداع

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انطلقت اليوم الإثنين، النسخة الرابعة من "ملتقى صناعة الإبداع"، الذي تستمر فعالياته لمدة يومين بمشاركة واسعة من الخبراء والمتخصصين في كل المجالات الإبداعية، بما فيها التسويق والاتصال والتصميم، مع التركيز على قطاع الألعاب الواعد الذى تجاوز المفهوم الترفيهي التقليدي، ويحظى حاليا باهتمام كبير باعتباره أحد أسرع المجالات الاستثمارية والإبداعية نموا على المستوى العالمي.

ويناقش الملتقى التطور الذي تشهده المجالات الإبداعية على المستوى المحلى والإقليمي والعالمي، مع الاهتمام بالفكر الإبداعي لأجيال الألفية الجديدة وميولهم واهتماماتهم المختلفة، التي تنمو وتتطور بشكل متلاحق مع مرور الوقت.

ويدعم موقع "بيهانس" الإلكتروني، المهتم بالأفكار الإبداعية الخلاقة، الأفكار الإبداعية من خلال تخصيص جوائز في خمسة مجالات إبداعية متنوعة، يتم التقديم لها عبر الموقع، ليقوم بتقييمها نخبة من الخبراء ذوى الخبرة الواسعة، ويتم الإعلان عن الفائزين في ختام الملتقى.

صرحت الشريك المؤسس لملتقى صناعة الإبداع مي سلامة "الملتقى يمثل فرصة فريدة للباحثين عن أفكار إبداعية خلاقة تساعدهم على الانطلاق بأعمالهم إلى آفاق أكثر رحابة وتلهمهم لتحقيق المزيد من النجاح في تخصصاتهم الإبداعية المتنوعة".

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ومن جانبه صرح الشريك المؤسس لملتقى صناعة الإبداع عمرو أشرف "سعداء بالإقبال الكبير على الملتقى في يومه الأول، الذي يعكس حجم الجهد المبذول لتنظيم هذا الحدث المميز". لافتا إلى أنهم يتبنون الأفكار الشبابية للخريجين والمتعلقة بالأعمال الإبداعية.

يتحدث في الملتقى مدير قطاع الإعلام لشركة نستله مصر هبة عفيفي التي تتحدث عن تأثير الإعلانات وقيمتها ودورها في توصيل رسالة قوية للجمهور بالشكل والطريقة المناسبة، بالإضافة إلى ساليش جانى مدير الأعمال العالمي في شركة "ماكان" لندن الذى يستعرض حملة الإعلانات الفائزة في مهرجان "كان" لميكروسوفت X-BOX "لوحة البقاء على قيد الحياة" كنموذج للإعلانات المبتكرة للألعاب.

كما تشارك في الملتقى رئيس المجلس القومي للمرأة الدكتورة مايا مرسى التي تعلن عن بدء مرحلة جديدة من حملة "تاء مربوطة" يتم خلالها إطلاقها إلى العالمية كهدية من مصر إلى نساء العالم، كما يتعاون الملتقى مع الدكتور هشام سليمان مؤلف كتاب "حدث بالفعل" الذى سيتبرع بعائد كتابه لصالح مؤسسة "أهل مصر" الخيرية.