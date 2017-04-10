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«المستقلة للنقل العام»: حملة نقابية للمطالبة بإقالة «المراغي»

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«المستقلة للنقل العام»: حملة نقابية للمطالبة بإقالة «المراغي» «المستقلة للنقل العام»: حملة نقابية للمطالبة بإقالة «المراغي»

التحرير

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قال مجدي حسن، رئيس النقابة المستقلة للعاملين بهيئة النقل العام، إنه تم تدشين حملة من النقابات والاتحادات المستقلة وتنسيقية عمالية لإقالة جبالي المراغي، رئيس الاتحاد العام لعمال من منصبه كرئيس للاتحاد.

وأوضح حسن، في تصريحات لـ"التحرير"، أن اتحاد العمال الحالي معين لتسيير الأعمال فقط، ولا يحق له اتخاذ إجراءات وقرارات كبرى مثل بيع الأراضي أو حظر التعامل مع الكيانات النقابية التي تم إقرارها بإعلان الحريات النقابية، وقت تولي الدكتور أحمد البرعي منصب وزير القوى العاملة.

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وأكد حسن أنه سيرفع الأمر لرئاسة الجمهورية وللحكومة، لـ"المطالبة بوقف الإساءات المتعددة من الجبالي للعمل النقابي وضربه بالدستور والقوانين والأحكام القضائية عرض الحائط"، حسب تعبيره.

ولم تكن هذه هي المواجهة الأولى بين نقابة النقل العام والاتحاد الحكومي، فكان جبالي المراغي رئيس اتحاد عمال مصر ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ذكر في تصريحات لـ"التحرير" أن هيئة النقل العام ليست لها نقابة مستقلة، وأن طارق بحيري بالفعل انضم لصفوف الاتحاد العام، والاتحاد لا يعترف بشرعيتها "النقابة المستقلة للنقل العام" وفقًا لعدم مشروعية التنظيمات النقابية المستقلة بفتوى قسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة الصادرة في 11 يناير الماضي. 

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التحرير

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