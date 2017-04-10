فيديو| شاهين: السلفيون «دواعش».. وسيظهرون للعلن وقت غياب القانون

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هاجم الشيخ مظهر شاهين، اقتحام غير المختصين لمجال الإفتاء، معقبًا: "ماحدش يقحم نفسه في الفتاوى، ارحموا الشعب من التضليل، فيه ناس الزمن توقف عندهم من سنوات، وهم موتى الآن وبيفرضوا عقليتهم وجهلهم على الناس"، موضحًا أنه يقصد بحديثه السلفيين.

وأضاف شاهين، خلال برنامج "الصديقان"، المذاع على قناة "المحور": "الناس دي هم السلفيين، كل شغلهم في الحياة يحرموا العيشة كإن معاهم توكيل من ربنا مين يدخل الجنة ومين هيدخل النار، لو حد معه وكالة من ربنا على الأرض يطلعها ونشوفها".

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وتابع: "السلفيين هم الدواعش، ولو غاب القانون هيبقى كل السلفيين دواعش، وباحذر الدولة المصرية من ترك الباب مفتوحا أمامهم لكونهم دواعش، ووقت غياب القانون سيظهرون للعلن".