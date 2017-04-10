أخبار عاجلة

بالفيديو || زوجة منفذ تفجير الكنيسة المرقسية تفجر مفاجآت في أول لقاء اعلامي لها -
عاجل.. كوريا الشمالية تطالب بإخلاء العاصمة فوراً وتستدعي جميع الصحفيين لحدث كبير وتحذيرات من نشوب حرب نووية -
المدير الفني لبايرن ميونخ: طرد مدافع فريقنا غيّر المباراة -
عاجل: المنيا ترفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المدن والقرى والأحياء والصحة ترفع حالة الطوارئ وسقوط ضحايا ومصابين ببني سويف -
فيديو| طولان: لم أتعرض للظلم في سموحة.. و«دويدار» صفقة ناجحة للأهلي -
مهند مجدي: «السوبر الإفريقي» إنجاز جديد يضاف إلى بطولات الأهلي -
حماصة: «كأس الكئوس» هدفنا بعد السوبر -
كامل زاهر: سوبر «اليد» استكمال لإنجازات ألعاب الصالات -
بالفيديو.. رقص جنوني لنجوم الأهلي في فرح مؤمن زكريا -
فيديو.. مختار نوح: الإرهاب لن ينتهي في وقت قريب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

فيديو| شاهين: السلفيون «دواعش».. وسيظهرون للعلن وقت غياب القانون

Google+ Print
فيديو| شاهين: السلفيون «دواعش».. وسيظهرون للعلن وقت غياب القانون فيديو| شاهين: السلفيون «دواعش».. وسيظهرون للعلن وقت غياب القانون

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

هاجم الشيخ مظهر شاهين، اقتحام غير المختصين لمجال الإفتاء، معقبًا: "ماحدش يقحم نفسه في الفتاوى، ارحموا الشعب من التضليل، فيه ناس الزمن توقف عندهم من سنوات، وهم موتى الآن وبيفرضوا عقليتهم وجهلهم على الناس"، موضحًا أنه يقصد بحديثه السلفيين.

وأضاف شاهين، خلال برنامج "الصديقان"، المذاع على قناة "المحور": "الناس دي هم السلفيين، كل شغلهم في الحياة يحرموا العيشة كإن معاهم توكيل من ربنا مين يدخل الجنة ومين هيدخل النار، لو حد معه وكالة من ربنا على الأرض يطلعها ونشوفها".

شاهد أيضا

وتابع: "السلفيين هم الدواعش، ولو غاب القانون هيبقى كل السلفيين دواعش، وباحذر الدولة المصرية من ترك الباب مفتوحا أمامهم لكونهم دواعش، ووقت غياب القانون سيظهرون للعلن".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
بالفيديو || زوجة منفذ تفجير الكنيسة المرقسية تفجر مفاجآت في أول لقاء اعلامي لها

بالفيديو || زوجة منفذ تفجير الكنيسة المرقسية تفجر مفاجآت في أول لقاء اعلامي لها

فيديو| طولان: لم أتعرض للظلم في سموحة.. و«دويدار» صفقة ناجحة للأهلي

فيديو| طولان: لم أتعرض للظلم في سموحة.. و«دويدار» صفقة ناجحة للأهلي

بالفيديو.. رقص جنوني لنجوم الأهلي في فرح مؤمن زكريا

بالفيديو.. رقص جنوني لنجوم الأهلي في فرح مؤمن زكريا

فيديو.. مختار نوح: الإرهاب لن ينتهي في وقت قريب

فيديو.. مختار نوح: الإرهاب لن ينتهي في وقت قريب