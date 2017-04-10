فيديو| داعية: الأزهر مقصر.. والإرهاب يكفرنا ويستبيح الدماء

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استنكر الداعية الإسلامي، أحمد ترك، ما تشهده مصر من عمليات إرهابية وتفجيرات، قائلًا: "الإرهابي بيكفرنا كلنا، مكفرني أنا وشيخ الأزهر ويستبيح دماء الناس بالشوارع".

وأضاف ترك، خلال برنامج "الدين والحياة"، المذاع على قناة "الحياة"، "خلونا وقت الأزمة نتماسك مش نضيع ونتوه، مش وقت زعل من الأزهر، واحد طالع إمبارح يقولك الإرهابي اللي فجر نفسه في الكنيسة بالأمس بسبب 80% من كلام القرآن".

وتابع: "الدراسة دي جات منين، فيه دراسة بتأكد أن الإرهابي قرأ القرآن، وقال بسم الله هاروح أفجر نفسي في الكنيسة، ولا هو أي كلام وخلاص".

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واستكمل: "الأزهر الشريف مقصر ولازم يشوف احتياجات الشباب والشارع، ويواكب التطورات الحضارية اللي حوالينا".