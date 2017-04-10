بسبب «تفجيرات الكنائس».. «التعبئة والإحصاء» يؤجل حصر السكان

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قرر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الإثنين، تأجيل بدء تنفيذ مرحلة حصر السكان إلى 18 إبريل، مع إتاحة فرصة التسجيل الذاتي للأسر، التي أبدت رغبتها لذلك خلال المرحلة السابقة.

وأهاب، في بيان، بالمواطنين التعاون والإدلاء بالبيانات المطلوبة سعيا للوصول لقواعد بيانات دقيقة مفيدة؛ لأغراض التخطيط والتنمية.

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الجهاز ذكر أن القرار جاء لأجل الأحداث التي شهدتها البلاد أمس والإجراءات الأمنية التي اتبعتها.

ويذكر أن تفجيرين إرهابيين استهدفا كنيستين في طنطا والإسكندرية؛ حيث أسفرا عن وفاة نحو 44 ضحية، وعشرات المصابين.