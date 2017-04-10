بعد رفضه استقالتها.. محافظ الإسكندرية يحيل مهندسة بحى شرق للمحكمة التأديبية

الإسكندرية - محمد عامر:

قرر الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، اليوم الاثنين، إحالة مهندسة بحي شرق للمحكمة التأديبية، لامتناعها عن تحرير محضر مخالفة لصاحب عقار بشارع محمد حامد الخضري بمنطقة كليوباترا.

وكلف المحافظ رئيس حي شرق بعدم قبول استقالة المهندسة لحين صدور حكم ضدها في الدعوة القضائية، نظرا لتقاعسها في تأدية مهام وظيفتها ما مكن المالك والمقاول من الاستفادة والتمادي في المخالفة.

وشدد "سلطان" على المختصيين بالإدارة الهندسية وجميع المسئولين بالحي بتنفيذ قرارات الإزالة للعقارات المخالفة بشكل سريع واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لردع المخالفين وإزالة أى تعديات.

وأكد المحافظ على أنه سيتم التصدي بكل قوة وحزم لظاهرة البناء المخالف التي باتت تشكل ضغط كبير على شبكات البنية التحتية وتهدد حياة المواطنين.