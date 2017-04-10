أخبار عاجلة

بالفيديو || زوجة منفذ تفجير الكنيسة المرقسية تفجر مفاجآت في أول لقاء اعلامي لها -
عاجل.. كوريا الشمالية تطالب بإخلاء العاصمة فوراً وتستدعي جميع الصحفيين لحدث كبير وتحذيرات من نشوب حرب نووية -
المدير الفني لبايرن ميونخ: طرد مدافع فريقنا غيّر المباراة -
عاجل: المنيا ترفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المدن والقرى والأحياء والصحة ترفع حالة الطوارئ وسقوط ضحايا ومصابين ببني سويف -
فيديو| طولان: لم أتعرض للظلم في سموحة.. و«دويدار» صفقة ناجحة للأهلي -
مهند مجدي: «السوبر الإفريقي» إنجاز جديد يضاف إلى بطولات الأهلي -
حماصة: «كأس الكئوس» هدفنا بعد السوبر -
كامل زاهر: سوبر «اليد» استكمال لإنجازات ألعاب الصالات -
بالفيديو.. رقص جنوني لنجوم الأهلي في فرح مؤمن زكريا -
فيديو.. مختار نوح: الإرهاب لن ينتهي في وقت قريب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

بعد رفضه استقالتها.. محافظ الإسكندرية يحيل مهندسة بحى شرق للمحكمة التأديبية

Google+ Print
بعد رفضه استقالتها.. محافظ الإسكندرية يحيل مهندسة بحى شرق للمحكمة التأديبية بعد رفضه استقالتها.. محافظ الإسكندرية يحيل مهندسة بحى شرق للمحكمة التأديبية

مصراوي Masrawy

الدكتور محمد سلطان

الإسكندرية - محمد عامر:

قرر الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، اليوم الاثنين، إحالة مهندسة بحي شرق للمحكمة التأديبية، لامتناعها عن تحرير محضر مخالفة لصاحب عقار بشارع محمد حامد الخضري بمنطقة كليوباترا.

وكلف المحافظ رئيس حي شرق بعدم قبول استقالة المهندسة لحين صدور حكم ضدها في الدعوة القضائية، نظرا لتقاعسها في تأدية مهام وظيفتها ما مكن المالك والمقاول من الاستفادة والتمادي في المخالفة.

وشدد "سلطان" على المختصيين بالإدارة الهندسية وجميع المسئولين بالحي بتنفيذ قرارات الإزالة للعقارات المخالفة بشكل سريع واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لردع المخالفين وإزالة أى تعديات.

وأكد المحافظ على أنه سيتم التصدي بكل قوة وحزم لظاهرة البناء المخالف التي باتت تشكل ضغط كبير على شبكات البنية التحتية وتهدد حياة المواطنين.

#الكلمات المتعلقة

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بالصور.. محافظ سوهاج يقيم سرادق عزاء لضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية

بالصور.. محافظ سوهاج يقيم سرادق عزاء لضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية

بالصور.. محافظ سوهاج يقيم سرادق عزاء لضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية سوهاج - عمار عبد الواحد: أكد ا

بالصور.. محافظ سوهاج يقيم سرادق عزاء لضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية سوهاج - عمار عبد الواحد: أكد ا

وزير الخارجية البريطاني "مستاء" من الفيتو الروسي ضد قرار أممي حول سوريا

وزير الخارجية البريطاني "مستاء" من الفيتو الروسي ضد قرار أممي حول سوريا

محافظ دمياط لـ"مصراوي": فرص عمل جديدة للشباب بالقطاع الخاص

محافظ دمياط لـ"مصراوي": فرص عمل جديدة للشباب بالقطاع الخاص