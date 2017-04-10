بالصور.. محافظ أسوان يستمع لمشكلات 190 مواطنًا في اللقاء الأسبوعي

أسوان - إيهاب عمران:

عقد اللواء مجدى حجازي، محافظ أسوان، اليوم الاثنين، اللقاء الجماهيري الأسبوعي له بالمواطنين.

وخلال اللقاء استمع المحافظ لشكاوى 190 مواطنًاـ ليعطي خلالها تعليماته لمسئولي التضامن الاجتماعى بصرف إعانات عاجلة ومعاش ضمان وتكافل وكرامة ومساعدات زواج لـ 22 مواطنًا بعد إجراء الدراسة والبحث الاجتماعي اللازم لهذه الحالات لتحديد أنواع الصرف والتأكد من استحقاقهم.

وكلف المحافظ، مدير عام الصحة بتوفير علاج على نفقة الدولة لـ 6 حالات مرضية تحتاج لإجراء تحاليل وأشعة وأدوية، مع إدراج 127 من الطلبات لتناقشها لجنة الإسكان بعد الدراسة والبحث الاجتماعي مراعاة لظروفهم الأسرية وعدم قدرتهم على توفير سكن مناسب لأسرهم، وإدراج حالتين لتوفير فرص عمل لهم ضمن نسبة الـ 5 % المعاقين بالتنسيق مع التنظيم والإدارة.