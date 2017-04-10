محافظ البحيرة: إطلاق أسماء شهداء الشرطة في "التفجيرين" على شوارع ومدارس

دمنهور - ( أ ش أ ):

قالت محافظ البحيرة المهندسة نادية عبده:" إن المحافظة قدمت ارواح عددا من ابطالها من أبناء الشرطة فى التفجيرات الارهابية التى استهدفت المواطنين الأبرياء بكنيسة مار جرجس بالغربية ومحيط الكنيسة المرقسية بالاسكندرية ، والذين ضربوا أروع الأمثلة في التضحية للدفاع عن المواطنين"، لافتة إلى أنه سيتم اإطلاق اسمائهم على الشوارع والمدارس بمسقط رؤوسهم تخليدًا لذكراهم، كما سيتم تنظيم مراسم تأبين لهم وهم:" رائد شرطة عماد محمد لطفى الركايبي من قرية العطف بمركز المحمودية، وأمين شرطة عصام أحمد عبد الرازق الديب من قرية معنيا بمركز إيتاي البارود، وملازم أول أسماء أحمد ابراهيم الخرادلي من قرية أبو منجوج بمركز شبراخيت، وأمين شرطة محمد صبحي نعيمة من قرية صفط العنب بمركز كوم حمادة".

وقدمت محافظ البحيرة خالص العزاء والمواساة لأسر وأهالي ضحايا التفجير الإرهابي الذي استهدف المواطنين الأبرياء بكنيسة مار جرجس بالغربية ومحيط الكنيسة المرقسية بالاسكندرية وأسفر عن استشهاد وإصابة العشرات.