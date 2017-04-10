السيسي يتلقى اتصالًا هاتفياً من ولي عهد أبو ظبي

القاهرة- (أ ش أ):

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، الاثنين، اتصالاً هاتفياً من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة.

أعرب ولي عهد أبو ظبي، عن خالص تعازيه ومواساته في ضحايا الحادثين الإرهابيين اللذين استهدفا أمس كنيسة مار جرجس في مدينة طنطا والكنيسة المرقسية بالإسكندرية، مؤكداً تضامن دولة الإمارات العربية المتحدة مع مصر، ووقوفها إلى جانبها في مواجهة هذا العمل الاجرامي، مشيراً إلى ثقته في قدرة الشعب المصري على التمسك بوحدته الوطنية وهزيمة الإرهاب.

وقد أعرب السيسي عن خالص شكره وتقديره لسمو الشيخ محمد بن زايد، مشيراً إلى اعتزاز الشعب المصرى بما يجمعه بنظيره الإماراتى من علاقات ود وإخاء امتدت منذ عقود طويلة، ومؤكداً تكاتف جميع المصريين ووقوفهم صفاً واحداً ضد الإرهاب ومخططاته التي لا تستهدف النيل من مصر فقط بل من الأمة العربية بأسرها.