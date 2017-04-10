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مجموعة الدول السبع تبحث فرض عقوبات إضافية على سوريا وروسيا

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مجموعة الدول السبع تبحث فرض عقوبات إضافية على سوريا وروسيا مجموعة الدول السبع تبحث فرض عقوبات إضافية على سوريا وروسيا

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وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون

لوكا - (د ب أ)

أعلن وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون قبل اجتماعه مع نظرائه بمجموعة الدول السبع، اليوم الاثنين، أن شخصيات عسكرية سورية وروسية قد يتم استهدافها بجولة جديدة من العقوبات الدولية.

ونقلت وكالة "بريس أسوسيشن" عن جونسون قوله في لوكا، وهي بلدة بمقاطعة توسكانا تستضيف محادثات مجموع السبع: "سوف نبحث إمكانية فرض عقوبات بالقطع على بعض الشخصيات العسكرية السورية، وبالتأكيد على بعض الشخصيات العسكرية الروسية".

وأضاف وزير الخارجية البريطاني أن العقوبات قد تستهدف "الشخصيات التي تورطت في تنسيق الجهود العسكرية السورية وبالتالي تلوثت (ايديها) بالسلوك المروع للنظام السوري".

وتتكون مجموعة السبع من كل من بريطانيا وكندا وفرنسا والمانيا وايطاليا واليابان والولايات المتحدة. كما سيحضر الاجتماع ممثلون عن الاتحاد الأوروبي.

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