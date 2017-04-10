سجن طفل سوري في ألمانيا بسبب محادثة "فيسبوك"

كولونيا - (د ب أ):

قضت محكمة الاستئناف في مدينة كولونيا غربي ألمانيا، اليوم الإثنين، بسجن قاصر سوري لعامين في إحدى دور الأحداث، لإدانته بالتحضير لهجوم إرهابي.

وكان الادعاء طالب بسجن المتهم، 16 عاما، لمدة عامين وثلاثة أشهر، فيما طالب الدفاع ببراءته.

ورأت المحكمة في حيثيات حكمها أنها تثبتت من أن المتهم أعلن خلال محادثة على الإنترنت "تشات" مع طرف في المحادثة قريب من "داعش" استعداده لتصنيع قنبلة.

في الوقت نفسه، لفتت المحكمة إلى أن الجريمة كانت في مرحلة مبكرة للغاية، وتابعت أنه لم يكن هناك بعد تنفيذ ملموس لخطط هجوم، كما أنه لم يكن هناك خطر ملموس على السكان في أي وقت جراء هذه الخطط.

ويمكن للدفاع التقدم باستئناف على الحكم.