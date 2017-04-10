وزير الزراعة الألماني يصل القاهرة

كتب- طه عبيد:

وصل مطار القاهرة الدولي اليوم الإثنين، كريستيان شميت وزير الزراعة الألماني، في زيارة لمصر تستغرق أيام يبحث خلالها دعم علاقات التعاون.

وقالت مصادر أمنية بالمطار، إن وزير الزراعة الألماني أنهى إجراءات وصوله من صالة كبار الزوار بالمطار على الطائرة القادمة من ألمانيا.

ومن المقرر أن يلتقى وزير الزراعة الألماني- خلال زيارته- مع عدد من المسئولين في قطاع الزراعة واستصلاح الأراضى، لبحث دعم التعاون الزراعي بين مصر وألمانيا.