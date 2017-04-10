تركيا تؤمن الاستفتاء بـ380 ألف فرد أمن

إسطنبول - (د ب أ):

أفادت وزارة الداخلية التركية بأن الاستفتاء الخاص بالتعديلات الدستورية سيتم في ظل إجراءات أمنية مشددة.

وذكر وزير الداخلية التركي سليمان صويلو في تصريحات للصحفيين، اليوم الإثنين، في أنقرة أن نحو 380 ألف فرد أمن منهم 251 ألف و788 شرطيًا و138 ألف و445 عسكريًا سيشاركون في تأمين الاستفتاء الذي سيحول تركيا إلى النظام الرئاسي بدلا من البرلماني.

كما أشار الوزير إلى أن 70 ألف من المدنيين العاملين في حراسة القرى وأفراد الأمن في مناطق جنوب شرق تركيا مقابل أجور من الحكومة سيشاركون أيضا في تأمين الاستفتاء.

وسيتم الاستفتاء في ظل حالة الطوارئ التي فرضتها الحكومة منذ محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو عام 2016 وتم مدها عدة مرات.

وستنتهي حالة الطوارئ في حالة عدم مدها هذه المرة في 19 أبريل الجاري.

ويبلغ عدد من يحق التصويت في تركيا خلال الاستفتاء الذي سيجرى، الأحد المقبل، 55.3 مليون ناخب في 81 إقليمًا.

وسيمنح النظام الرئاسي المزيد من السلطة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.