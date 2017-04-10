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تامر عاشور يستعد لدخول القفص الذهبي وخطيبته تلفت الأنظار.. شاهد

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تامر عاشور يستعد لدخول القفص الذهبي وخطيبته تلفت الأنظار.. شاهد تامر عاشور يستعد لدخول القفص الذهبي وخطيبته تلفت الأنظار.. شاهد

يستعد الفنان المصري تامر عاشور، لدخول القفص الذهبي خلال الأسابيع القادمة من خطيبته سمر، وذلك بعد قصة حب قوية استمرت لعدة سنوات.

تامر عاشور، على الرغم من انشغاله بالتحضير لحفل زفافه وتجهيز منزله الجديد، إلا إنه تعاقد أخيراً على إحياء عدد كبير من الحفلات الغنائية في القاهرة والعين السخنة وشرم الشيخ.

خطيبة تامر عاشور، تحرص دائمًا  على حضور معظم حفلاته، ومساندته وتعتبر نفسها واحدة من جمهوره قبل أن تكون حبيبته وخطيبته وقد استطاعت أن تلفت الأنظار إليها لجمالها وأناقتها.

 
 
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المصدر : جولولى

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