القبض على فتاة تضاجع 50 رجلاً يوميًا مقابل 50 جنيهاً «صور»

نشرت صحيفة "مترو البريطانية" البريطانية مجموعة من الصور تظهر فتاة في العقد الثالث من عمرها بعد اعتقالها، لممارسة الجنس يوميًا مع خمسين رجلا بجوار سكن جامعي، وإثارة الفوضى فى المنطقة بسبب إزعاج السكان والطلبة تحديداّ.



وتعود التفاصيل عندما قررت ممثلة أفلام إباحية ألمانية الجنسية قضاء أجازتها فى بريطانيا بين أشهر مدنها، هال، هدرسفيلد، شيسترفيلد، كوفنتري، وأخيرًا العاصمة لندن، وتحقيق رقم قياسي فى مجامعة الرجال يوميًا، بمعدل 50 رجلا، والرجل الواحد مقابل 50 جنيها إسترلينيا.



بعدما أقامت نجمة الأفلام الإباحية صاحبة 34 عامًا فى الكرفان الخاص بها بالقرب من السكن الخاص بجامعة "نوتنجهام"، وأثارت ضجة وصخبًا فى مساء كل يوم، لدرجة أنها كانت تقيم حفلات جنس جماعية.



مما دفع سكان المنطقة لإبلاغ الشرطة لإنهاء هذه المهزلة فورًا، ووقال متحدث الشرطة إن اثنين من الطلاب أبلغاه فى أول الأمر ولكنه لم يصدقهما، ولكن بعد بلاغات عديدة من ألهالى واقتحام المكان الخاص به، أصيب بالصاعقة.



المصدر : صدى البلد

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads