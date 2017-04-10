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تعيين جورستش عضوًا في المحكمة العليا الأمريكية بعد معركة شرسة

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تعيين جورستش عضوًا في المحكمة العليا الأمريكية بعد معركة شرسة تعيين جورستش عضوًا في المحكمة العليا الأمريكية بعد معركة شرسة

مصراوي Masrawy

القاضي المحافظ نيل جورستش

(أ ف ب):

أقسم القاضي المحافظ نيل جورستش، الإثنين، على خدمة دستور الولايات المتحدة بصفته عضوًا في المحكمة العليا، وذلك في حفل داخل المحكمة سيعقبه آداء ثان لليمين في البيت الأبيض.

عين الرئيس دونالد جورستش، 49 عامًا، في نهاية يناير وصادق مجلس الشيوخ على تعيينه، الجمعة، بعد معركة شرسة، وقد أدى يمينه الأولى أمام رئيس المحكمة العليا جون روبرتس.

وجرى الحفل الخاص في قاعة الاجتماعات بمبنى المحكمة الأبيض في حضور القضاة الثمانية الآخرين الأعضاء وزوجاتهم أو أزواجهم.

وأحاط بجورستش ابنتاه وزوجته التي حملت الكتاب المقدس خلال الحفل، وفق ما افاد متحدث باسم المحكمة فرانس برس.

ويؤدي غورستش اليمين الثانية في البيت الأبيض في حضور ترامب وقضاة المحكمة العليا. وسيقسم هذه المرة على خدمة العدالة.

وغورستش عضو مدى الحياة، ويمكن أن يبدأ ممارسة عضويته اعتبارا من النصف الثاني من أبريل.

وتتالف المحكمة حاليا من أربعة قضاة محافظين وأربعة تقدميين، بينهم ثلاث نساء.

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