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ضياء رشوان يدعو إلى العمل بسياسة أعمق لمواجهة ظاهرة الإرهاب

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ضياء رشوان يدعو إلى العمل بسياسة أعمق لمواجهة ظاهرة الإرهاب ضياء رشوان يدعو إلى العمل بسياسة أعمق لمواجهة ظاهرة الإرهاب

مصراوي Masrawy

ضياء رشوان رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسة والا

كتبت- ياسمين محفوظ:

قال ضياء رشوان، رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسة والاستراتيجية، إن إعلان حالة الطوارئ لم تُفرض من قبل خلال عهد الرئيس عبدالفتاح ، فلم تكن إلا في سيناء بإحداثيات محددة، لافتًا إلى أن مجلس النواب سيكون عليه الموافقة على فرض الطوارئ خلال أسبوع.

وأضاف رشوان، في تصريح لمصراوي، "لا يوجد في قانون الطوارئ المصري ما يجيز الاعتقال دون أمر النيابة، فهو بند موجود في القانون الصادر 1958، المحدد المدة والمطبق حاليًا، والذي يجب على مجلس النواب الموافقة عليه خلال أسبوع".

وأوضح أن حالة الطوارئ تفرض مراقبة وسائل الاتصال، وسحب تراخيص الأسلحة، واخلاء بعض المناطق، ومشاركة القوات المسلحة لقوات الأمن في تأمين المنشآت الحيوية، فهو يتخطى أحكام قانون الإجراءات الجنائية ليعجل بضبط المتلبسين.

ووصف رشوان إنشاء المجلس الوطني لمواجهة الارهاب والتطرف بالخطوة الجيدة، لافتا إلى أنه أمر ضروري لمواجهة الإرهاب الذي أضحى مستمرا ويشكل سمة من سمات المرحلة "أصبحنا نتعايش مع الإرهاب كظاهرة موجودة، فالمجلس يجب أن يكون له مهام محددة، أولها التنسيق بين الأجهزة الأمنية المختصة، بآليات محددة لها سياسات أكثر عمقا، وتشخيص الظاهرة الإرهابية في ، وهو أمر يحتاج إلى هيئة من نوع مختلف".

وكان انفجاران استهدفا كنيستين في مدينة طنطا ومحافظة الإسكندرية، أمس الأحد، تزامنًا مع بدء احتفالات المسيحيين في مصر بأحد السعف، وقالت وزارة الصحة، إن الانفجار الأول الذي وقع داخل كنيسة مارجرجس بمدينة طنطا أسفر عن سقوط 28 شهيدا على الأقل، وإصابة أكثر من 78 شخصًا، واستهدف الانفجار الآخر الكنيسة المرقسية بمنطقة محطة الرمل، وأودى بحياة 17 شخصًا، بينهم 3 شرطيين وإصابة 35 مواطنًا.

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