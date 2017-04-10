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إخلاء سبيل صفوت عبد الغني وعلاء أبو النصر في قضية تحالف دعم الشرعية

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إخلاء سبيل صفوت عبد الغني وعلاء أبو النصر في قضية تحالف دعم الشرعية إخلاء سبيل صفوت عبد الغني وعلاء أبو النصر في قضية تحالف دعم الشرعية

مصراوي Masrawy

صفوت عبد الغني

كتب - طارق سمير:

قررت محكمة الدائرة 21، برئاسة المستشار أبو بكر عوض الله، المنعقدة بمحكمة القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس، إخلاء سبيل كل من صفوت عبد الغني، وعلاء أبو النصر، بتدابير احترازية في القضية رقم ٤٧٣ لسنة ٢٠١٤ حصر أمن دولة عليا والمعروفة بـ"تحالف دعم الإخوان" والمشاركة والتحريض على​ العنف.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، قررت في 7 فبراير الماضي، تجديد حبسهما 45 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالتحريض على العنف والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون

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